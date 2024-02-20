أخبار التوك شو| قانون رادع للتجار محتكري السلع.. وأبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

حركة فتح تحذر: الهجوم على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى «مجازر بشعة».. فيديو

قال عبدالفتاح دولة متحدث باسم حركة فتح، إنّ أمريكا قد لا تريد استخدام حق الفيتو مرة أخرى، حيث إن دولة الاحتلال وصلت في جرائمها إلى مرحلة وضعتها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية.



قانون رادع للتجار محتكري السلع.. النائب سليمان وهدان يوضح

أكد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

وصفت الاعلامية لميس الحديدي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب إلى نادي الزمالك بالتاريخية كونها الاولى منذ 15 عاما

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تفاصيل وثائق حرب أكتوبر 1973

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن وثائق حرب أكتوبر 73 التي تم الإفراج عنها ونشرت من قبل وزارة الدفاع المصرية عن حرب أكتوبر، عنوانها الحرب ثم السلام.



تخطت الـ900 جنيه للكيلو..شعبة البن: كلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد المنتج

كشف محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن، عن الأسباب وراء ارتفاع أسعار البن لـ 900 جنيه للكيلو، مؤكدا أن منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، وما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، حيث أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط.



برلماني يوضح الرسوم وأبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يقنن مخالفات عشرات السنين الماضية وينهي القضايا والمخالفات بدفع الغرامات والتصالح على هذه المخالفات ونغلق هذه الإشكالية وبالفعل صدر القانون ٢٠١٩ لإنهاء هذه المشكلات.



الرياضة تنافس شريف.. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأهلي

أكد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، أن النادي الأهلي قام ببادرة طيبة، خاصة بعد دعوة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لمجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة نادي الزمالك، وهو ما قابله مجلس إدارة الأهلي بالترحيب، وتمت الزيارة اليوم.



تعارضت مع مصالحهم.. قصواء الخلالي تستنكر النفاق الدولي تجاه غزة

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، السياسة الدولية وطريقة تعاملها مع القضية الفلسطينية والحرب على الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة موضحة أنها مليئة بالنفاق.

طلب عاجل من أحمد موسى لمجلس إدارة الزمالك قبل نهائي الكأس

وجه الإعلامي أحمد موسى طلبا عاجلا من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بضرورة رد الزيارة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم للقلعة البيضاء، إلى الجزيرة قبل 8 مارس موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك.



محكمة العدل الدولية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويفقد أعصابه

تناول الإعلامي أحمد موسى، موضوع مرافعة مصر يوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية؛ حول ما يحدث من انتهاكات من إسرائيل في غزة من قبل جيش الاحتلال.



حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لمحتكري السلع.. تفاصيل

كشف إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل عقوبة محتكري السلع خاصة السلع الاستراتيجية.

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل مسودة قرار تعده واشنطن لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو

كشف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل مسودة قرار تعده واشنطن للطرح في مجلس الأمن تؤكد فيه على دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، أتمنى ألا ينقطع النور في رمضان قبل الفطار ولا بعده، مشيرا إلى أن لدينا محطات عظيمة لتوليد الكهرباء، ولكنها تحتاج إلى طاقة.