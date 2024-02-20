تسرع في رجوعه للمباريات.. شوبير يكشف آخر تطورات إصابة محمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات إصابة محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر التي تعرض لها في مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.





وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: محمد صلاح تعرض لـ إصابة مرة أخرى مع ليفربول عقب مباراة برينتفورد، ولكن ليست بحجم الإصابة التي حدثت له رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وواصل شوبير: سيعود محمد صلاح لـ المشاركة في المباريات يوم 2 مارس 2024، في مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست.





وتابع : سيغيب محمد صلاح 3 مباريات عن ليفربول، وهي مباريات لوتون تاون في الدوري وتشيلسي نهائي كأس الرابطة وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، واللاعب يخوض برنامجًا تأهليليًا حاليًا.



واختتم شوبير: محمد صلاح عاد بقوة وفرح الجميع، لكن أرى أنه استعجل في قرار عودته إلى المشاركة في المباريات.