عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسرع في رجوعه للمباريات.. شوبير يكشف آخر تطورات إصابة محمد صلاح

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات إصابة محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر التي تعرض لها في مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.


 

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: محمد صلاح تعرض لـ إصابة مرة أخرى مع ليفربول عقب مباراة برينتفورد، ولكن ليست بحجم الإصابة التي حدثت له رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وواصل شوبير: سيعود محمد صلاح لـ المشاركة في المباريات يوم 2 مارس 2024، في مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست.


 

وتابع : سيغيب محمد صلاح 3 مباريات عن ليفربول، وهي مباريات لوتون تاون في الدوري وتشيلسي نهائي كأس الرابطة وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، واللاعب يخوض برنامجًا تأهليليًا حاليًا.


 واختتم  شوبير: محمد صلاح عاد بقوة وفرح الجميع، لكن أرى أنه استعجل في قرار عودته إلى المشاركة في المباريات.

إصابة محمد صلاح احمد شوبير الدوري الإنجليزي بطولة كأس الأمم الإفريقي فريق ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي محمد صلاح منتخب مصر نجم فريق ليفربول نوتنجهام فورست نهائي كأس الرابطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

ترشيحاتنا

6 أنواع من الفرعوني إلى السنوي.. رحلة عبر ألحان الكنيسة الأرثوذكسية

عاجل.. محكمة العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الجامعة العربية تكرم وزيرة التضامن احتفاءً بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة

الأمن يفحص بلاغ الفنانة ميرهان حسين بتعرضها للسرقة في المقطم

إحصاءات مفزعة تكشفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن الحرب على غزة

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة في 27 محافظة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ