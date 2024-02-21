سعر الذهب عيار 21 اليوم 21-2-2024

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 حوالي 3570 جنيه للبيع و 3590 جنيه للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21-2-2024.

ووصلسعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21-2-2024، في محلات الصاغة المصرية .

سعر عيار 14

وسجل أقل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2386 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء

تراجع السعر

وقبل انتهاء معاملات أمس الثلاثاء، سجل المعدن الأصفر تراجعا مقدار 30 جنيه في المتوسط بالنسبة لقيمة الجرام الواحد .

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 3060 جنيه للبيع و 3077 جنيه للشراء.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة، حوالي 4080 جنيه للبيع و 4102 جنيه للشراء.

سعر الأوقية

وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 2027 دولار للبيع و 2028 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 28.56 ألف جنيه للبيع و 28.72 ألف جنيه للشراء.

الذهب والبورصات العالمية

استكمل الذهب ارتفاعه خلال جلسة أمس الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل استفادته من ضعف أحجام التداول الحالية في السوق بسبب عطلة الأسواق الأمريكية الاثنين الماضي، وغياب البيانات الاقتصادية الهامة حتى الآن.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2026 دولارا للأونصة، وكان قد افتتح جلسة أمس عند 2017 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2025 دولارا للأونصة.

وتستمر أسعار الذهب في الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي منذ أن عاد واخترق المستوى 2000 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن عانت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي من انخفاض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1984 دولارا للأونصة متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية الأفضل من المتوقع.

منذ بداية الأسبوع الجاري، وجد الذهب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بعد الهجوم على سفينة شحن تابعة لبريطانيا في مضيق باب المندب.

بالإضافة إلى هذا، نجد أن إغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين بسبب عطلة ساعد على تعافي أسعار الذهب، لأن الدولار الأمريكي عانى من تحركات ضعيفة للغاية، الأمر الذي دفع الذهب إلى التوسع في مكاسبه.

وقالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لضمان استقرار الأسعار.

كما حذر مسئول آخر في بنك الاحتياطي الفيدرالي من تأخير تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.

كما أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى أن بيانات التضخم الأخيرة لا تزال سياسة البنك في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%، وأن ارتفاع التضخم في يناير أعلى من التوقعات لا يعني تغير مسار التضخم بعيدا عن مستهدف البنك الفيدرالي.

اجراءات الاحتياطي الفيدرالي

تأتي هذه التعليقات من أعضاء البنك الفيدرالي قبل محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر اليوم، الأربعاء، والذي تنتظره الأسواق لمعرفة المزيد من التطورات في مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة.

لكن يجدر القول إن محضر اجتماع الفيدرالي قد لا يعطي الأسواق شيئا جديدا، وذلك لأن تصريحات أعضاء البنك مؤخراً قد أوضحت كل النقاط للأسواق، وأظهرت دعم الأعضاء لفكرة استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت لضمان انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام قبل اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة.

وقد تغيرت توقعات الأسواق بالفعل وفقاً لهذه التصريحات، والتي دعمتها البيانات القوية عن قطاع العمالة وبيانات التضخم الأعلى من المتوقع في يناير الماضي، وتضع الأسواق الآن احتمالا بنسبة 76% أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماع شهر يونيو.

منذ أواخر شهر نوفمبر 2023، ارتفع سعر الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ليشهد 12 أسبوعا متتاليا من التداول فوق هذا المستوى بدون تسجيل أي انخفاض أسبوعي تحته، وهو ما تسبب في اكتساب الذهب قوة تمنعه من الهبوط بشكل حاد حتى مع تغير نظرة الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

أيضاً خلال هذه الفترة استقرت تداولات الذهب بين المستويات 2000 – 2050 دولار للأونصة لمعظم الفترات، والآن التوقعات بالنسبة للذهب تصبح غير واضحة، وهل سيستمر في الارتفاع أم يعود إلى الهبوط من جديد.

مخاوف التضخم المتماسك في الولايات المتحدة دفعت صناديق التحوط إلى تصفية مراكز الشراء في الذهب وزيادة رهاناتها على المضاربة على الهبوط، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

وقد أشار بنك سوسيتيه جينرال إلى أن سوق الذهب قادت خروج التدفقات النقدية من أسواق السلع خلال الأسبوع الماضي، حيث خرجت 6.9 مليار دولار من عقود الذهب.

وقد أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للأسبوع المنتهي في 13 فبراير أن مديري الأموال خفضوا إجمالي مراكز الشراء في عقود الذهب الآجلة في كومكس بمقدار 13674 عقدًا إلى 100642 عقدا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مراكز البيع بمقدار 20219 عقدا إلى 66466 عقدا.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل غياب البيانات الاقتصادية والتداولات الضعيفة على الدولار الأمريكي، بينما تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي يوم غد وأثره على الأسواق.

وشهد سعر الذهب المحلي تذبذبا خلال تداولات الأمس، وذلك في ظل استمرار عدم الوضوح والترقب في السوق المحلية واستقرار حركة الدولار في السوق الموازي.

واستقرت تداولات أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي فوق المستوى 2015 دولارا للأونصة، ليستكمل الذهب محاولة الوصول إلى المستوى 2030 دولارا للأونصة ويعيد اختبار خط الاتجاه الصعد الذي تم كسره خلال الأسبوع الماضي.

الذهب يحاول أن يثبت أقدامه بعد أن اختبر الهبوط تحت المستوى 2000 خلال الأسبوع الماضي، ولكن ضمان استمرار صعود الذهب يتوقف على نجاحه في اختراق منطقة المستوى 2030 دولارا للأونصة ليستهدف بعدها المستوى 2050 دولارا للأونصة ومن بعده المستوى 2065 دولارا للأونصة.

كم سعر الاونصة اليوم؟

كما يبحث الكثير عن أونصة الذهب، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية نحو 2027 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يختلف سعر المصنعية من تاجر إلى آخر، وهو ما يهم الراغبون في شراء المشغولات بشكل كبير ، خاصة عند شراء الشبكة لحساب المبلغ الكلي لها عند الشراء.

سعر مصنعية الجرام يكون في الغالب بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه للجرام، وقد تكون 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فيما فوق، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة

تراجع الأسعار

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أن أسعار الذهب الآن تشهد هبوط، وأن ذلك ناتج بعد الهبوط في سعر الدولار بالسوق السوداء، موضحًا أن سوق الذهب بداية من الشهر الحالي، يشهد عدم شراء أو بيع.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات له اليوم أن توقف المواطنين عن شراء الذهب خلال الأيام الماضية، كان له تأثير كبير في تراجع الأسعار التي تشهدها الأسواق الآن.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم عدم الشراء في هذه الفترة، حتى يكون هناك استقرار في الأسعار، وحذر المواطنين من عدم ثبات أسعار الذهب، وأن أسعار الذهب بداية من يوم الآثنين سيكون هناك سعر جديد للذهب.

وأشار إلى أن سعر الذهب في رمضان يكون مستقر، ولكن في نهاية شهر رمضان، يكون هناك ارتفاعات بسبب الزواج وإجازات الأعياد.