أخبار التكنولوجيا| إرسال أول منشور على منصة X من الفضاء.. وGemini يُحدث أزمة بين الحكومة الهندية وجوجل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تقارير أن شركة أمازون حذرت موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المُطورة من أطراف خارجية.

وصل لاعب كرة القدم الشهير، ليونيل ميسي إلى 500 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي، إنستجرام منذ يومين، ليصبح ثاني شخصية ولاعب كرة قدم يجمع نصف مليار متابع على منصة مشاركة الصور.

أثارت التجارب الخاصة لمشروع شركة Neuralink والمتعلقة بزراعة رقاقات الدماغ مخاوف الأطباء، حيث هاجم مركز هاستينغز رجل الأعمال ومالك الشركة، إيلون ماسك لقلة المعلومات المتوفرة عن المشروع.



أثار رد لأداة الذكاء الاصطناعي المملوكة لـ جوجل، Gemini AI، غضبًا واسعًا في الهند، حيث وصفت الأداة سياسات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بـ"الفاشية".

أعلنت شركة Space X عن أول منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي تم إنشاؤه من الفضاء من خلال أقمار ستارلينك المباشرة على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر.



قررت شركة ميتا إنشاء مركز عمليات طارئ لمعالجة المعلومات المضللة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في يونيو القادم.