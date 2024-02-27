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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إرسال أول منشور على منصة X من الفضاء.. وGemini يُحدث أزمة بين الحكومة الهندية وجوجل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

 

كشفت تقارير أن شركة أمازون حذرت موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المُطورة من أطراف خارجية.

 

ميسي ليس الأول.. المشاهير الأكثر متابعة على إنستجرام في كرة القدم

 

وصل لاعب كرة القدم الشهير، ليونيل ميسي إلى 500 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي، إنستجرام منذ يومين، ليصبح ثاني شخصية ولاعب كرة قدم يجمع نصف مليار متابع على منصة مشاركة الصور.


أطباء يحذرون من رقاقة إيلون ماسك المزروعة في الدماغ

 

أثارت التجارب الخاصة لمشروع شركة Neuralink والمتعلقة بزراعة رقاقات الدماغ مخاوف الأطباء، حيث هاجم مركز هاستينغز رجل الأعمال ومالك الشركة، إيلون ماسك لقلة المعلومات المتوفرة عن المشروع.


روبوت الدردشة يُحدث أزمة بين الحكومة الهندية وشركة جوجل.. ما القصة؟


أثار رد لأداة الذكاء الاصطناعي المملوكة لـ جوجل، Gemini AI، غضبًا واسعًا في الهند، حيث وصفت الأداة سياسات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بـ"الفاشية".


بفضل ستارلينك.. إرسال أول منشور على منصة X من الفضاء

 

أعلنت شركة Space X عن أول منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي تم إنشاؤه من الفضاء من خلال أقمار ستارلينك المباشرة على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

 

قرار طارئ من ميتا لمواجهة الذكاء الاصطناعي في انتخابات الاتحاد الأوروبي


قررت شركة ميتا إنشاء مركز عمليات طارئ لمعالجة المعلومات المضللة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في يونيو القادم.

 

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