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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: حلمي بكر يخرج عن صمته.. اتحاد الغرف التجارية يعلن نبأ سارًا للمواطنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.


ارتفاع أعداد الشهداء|«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال تستهدف 3 منازل بمخيم النصيرات بغزة
قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن أعداد الشهداء مازال في ارتفاع مستمر، خاصة أن الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية مازالت مستمرة على أحياء ومدن قطاع غزة بشكل عام

رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: السيسي جابر للخواطر
علقت أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، على احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "إيه اليوم الحلو دا".


من فراش المرض.. حلمي بكر يخرج عن صمته ويفتح النار| تفاصيل
عبر الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن استيائه مما ينشر عنه وعن زوجته خلال الفترة الأخيرة عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية، مشيرا إلى أن ما يحدث ويقال أمر يشعره بالغضب بشدة.


زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء
كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل جديدة عن حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية، مشيرة إلى أن كل ما يقال اني سبب مرض حلمي بكرى غير صحيح.


وزير الرياضة يعلن مفاجأة: من الوارد إقامة نهائي أوروبي أو عالمي بمصر
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، أن هناك اهتماما من قبل الدولة المصرية بكافة المجالات وليس الرياضة فقط.


قلة أدب | انفعال حلمي بكر على فراش المرض لسبب مثير
علق الموسيقار حلمي بكر، في أول ظهور له على منصات الإعلام بعد الأخبار الأخيرة التي تداولت بشأن حالته الصحية، قائلا: أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها ايه، وزعلان من اللي بيتقال عني لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق.


تراجع أسعار السيارات | الحبتور : صفقة رأس الحكمة أراحت المنتجين والمستوردين
قال دكتور محمد شادي رئيس وحدة الاقتصاد والطاقة بمركز الحبتور للدراسات إن تراجع سعر الدولار جاء نتيجة الثقة في الجنيه بعد تدفق 35 مليار دولار حصيلة صفقة رأس الحكمة.


الزيت واللبن نزلوا 22% | اتحاد الغرف التجارية يعلن نبأ سارًا للمواطنين
أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية انخفضت بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك، قائلا:"أسعار الزيوت والألبان انخفضت 22%".


رئيس صندوق مصر السيادي: سمعة مصر ممتازة بأكبر عدد لمشروعات للهيدروجين الأخضر|فيديو
أكد الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادى، أن برنامج الطروحات بدأ من العام الماضى وهناك تحالفات وقعت اليوم بداية الطريق، لكن لدينا أراضي تم تخصيصها بالفعل لمطورين، ولدينا جدول زمنى منضبط، ووقعنا اليوم 10 اتفاقيات إطارية


نقيب الفلاحين: بعض المنتجات ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الأيام المقبلة|فيديو
أكد نقيب الفلاحين صدام أبو حسين أن أسعار السلع في الأسابيع الماضية كانت وهمية، وتمكنت الحكومة من تنفيذ ضربة كبيرة للمحتكرين والمستغلين، بعد  إنخفاض سعر الدولار مما سبب خسارة كبيرة لهم .

 

التوك شو قادرون باختلاف حلمي بكر رأس الحكمة الغرف التجارية

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