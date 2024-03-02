مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان

تُعدّ المشروبات الغازية من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، لكن تناولها بشكل متكرر يسبب أضرارا على مختلف أعضاء الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد نعرض لكم أهم أضرار المشروبات الغازية

أضرار المشروبات الغازية على الأسنان:

تآكل مينا الأسنان بسبب محتواها العالي من السكريات والأحماض.

زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

تآكل طبقة المينا، مما قد يؤدي إلى حساسية الأسنان.



أضرار المشروبات الغازية على الجهاز الهضمي:

عسر الهضم وانتفاخ البطن.

زيادة خطر الإصابة بحصى الكلى.

تفاقم أعراض ارتجاع المريء.

الإمساك



أضرار المشروبات الغازية على الجهاز العصبي:

الإدمان على الكافيين الموجود في بعض أنواع المشروبات الغازية.

الأرق واضطرابات النوم.

زيادة التوتر والقلق.



أضرار المشروبات الغازية على القلب والوزن:

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب .

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة مستويات الكوليسترول الضار.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

زيادة الوزن والسمنة.

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أضرار المشروبات الغازية على العظام:

هشاشة العظام.

ضعف العظام وزيادة خطر الكسور.



أضرار المشروبات الغازية على الصحة العامة:

إضعاف جهاز المناعة.

تسريع عملية الشيخوخة.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان.