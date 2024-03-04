اتحاد الشطرنج: استأنفنا على قرار الاتحاد الدولي بتعليق عضوية مصر

كشف هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري لـ الشطرنج، أسباب تعليق عضوية مصر في الاتحاد الدولي للشطرنج .

وقال هشام الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" في شهر أكتوبر الماضي استضافت مصر بطولة العالم للناشئين لأول مرة في مصر وكان حدث كبير ".

وأضاف هشام الجندي :" تم تنظيم البطولة بمشاركة 60 دولة في مصر وهناك عدة دول اعتذرت عن المشاركة في البطولة بسبب الحرب في غزة ".

واكمل هشام الجندي:" 5 دول اعتذرت عن المشاركة في البطولة قبل البطولة بيومين رغم تأكيد الاتحاد الدولي للشطرنج على إقامة البطولة في موعدها في مصر ".

وأكمل هشام الجندي :" الـ 5 دول التي انسحبت يطالبون باسترداد كامل الأموال التي دفعوها كقيمة المشاركة في البطولة والتي تقدر بحوالي 100 ألف يورو".

ولفت هشام الجندي:" لائحة الاتحاد الدولي للشطرنج تم إصدارها بعد البطولة وتنص على استرداد 25 % من قيمة الاموال فقط “، مضيفا:” تم الاستئناف على قرار الاتحاد الدولي بتعليق عضوية مصر لأننا لم نخطئ في شئ".