اليوم.. النطق بالحكم على قاتـ ل الطفلة مكة في القاهرة

تنطق اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة بحكمها على عامل متهم بقتل الطفلة مكة ابنة شقيق زوجته، خلال وصلة تعذيب لها.

حيث كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة السلام أول، تضمن ورود بلاغا بوفاة طفلة على يد زوج عمتها، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على زوج عمة مكة، بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة،بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم اخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهم للجنايات.