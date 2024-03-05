هبوط جديد في سعر الذهب.. هتبيع ولا تشتري| انقلاب الموازين في رمضان

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، في بداية التعاملات، بعد آخر ارتفاع شهده أمس، وعلى الرغم من الارتفاع ولكن لايزال سعر الذهب عند أدنى مستوياتها خلال شهر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولا، وفيما يلي سعر الذهب اليوم، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، نحو 3165.7 جنيه.

عيار 24، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، نحو 3165.7 جنيه. سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الثلاثا 5 مارس 2024، نحو 2770 جنيهًا.

حقق سعر الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، نحو 2374.2 جنيه.

وصل سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، إلى 22160 جنيهًا.

ولحساب المصنعية تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر الذهب المعلن، حيث يسجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية 2870 جنيها.

وبالنسة لسعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 حافظ على استقراره، خلال بداية التداولات في البورصة العالمية ليسجل نحو 2096 دولارا.

ومن جانبه، أكد الخبير في سوق المشغولات الذهبية، أمير رزق، في تصريحات له، أن الأسعار المرتفعة للذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة كانت مبالغ فيها وغير مبررة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وفيما يخص لنصيحته للمواطنين بشأن شراء أو بيع الذهب في الوقت الحالي بعد تراجع الأسعار نتيجة لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، فقد أوضح أنه يجب على المواطنين الانتظار حتى أول عشرة أيام من شهر رمضان، لكي يتمكنوا من متابعة الوضع وتقييم الأسعار بشكل أفضل، وبالتالي اتخاذ القرار الصحيح بشأن شراء أو بيع الذهب.

وأكد، أن الشخص الذي اشترى الذهب عندما كان سعره مرتفعًا بقيمة 3800 جنيه، يجب عليه الآن أن يقوم بالشراء مجددًا؛ لتحقيق متوسط بين السعرين، القديم العالي والجديد المنخفض.

وتوقع الخبير، ارتفاع سعر الذهب في مصر اعتبارًا من الـ 15 من الشهر الحالي، حيث أشار إلى أن التغيرات ستحدث بعد هذا التاريخ، مضيفًا: "بعد 15 رمضان سيكون هناك تغييرات، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب بشكل عام، حيث ينتظر الكثيرون حتى يوم عيد الفطر لشراء المجوهرات بمناسبة الأفراح والمناسبات الاجتماعية".