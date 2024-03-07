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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم في رمضان

المحال التجارية
المحال التجارية

مع قرب شهر رمضان الكريم يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية التي تطبقها وزارة التنمية المحلية خلال شهر رمضان .

التوقيت الشتوي للمحال التجارية 

ويتم تطبيق المواعيد الشتوية خلال شهر رمضان والتي بدأت  منذ 29 سبتمبر الماضي ويتم غلق المحال فى تمام الساعة 10 مساء، إلا أنه يتم الغلق يومى الخميس والجمعة و الاعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

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وتعمل المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

مواعيد غلق المحال في رمضان

وجري تطبيق المواعيد الصيفية من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وفق قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، فإن حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، الذي يوافق اليوم 28 سبتمبر.

مواعيد غلق المحال التجارية

ويتم غلق المحال التجارية والمطاعم فى المواعيد الشتوية المطبقة بالفعل خلال هذه الفترة تتضمن ما يلي :-  


-  فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

-  زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

- تتضمن مواعيد عمل المحال فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

-  وعلي مدار 24 ساعة تعمل خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات

- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً

- يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

-  تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

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تعديل مواعيد خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي مع بداية شهر رمضان

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الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي 


وتسعب الحكومة منذ بداية تطبيق التوقيت الصيفي إلي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.

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