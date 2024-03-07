أخبار التوك شو|الوزراء لـ الداخلية: يجب الضرب بيد من حديد لتجار السوق السوداء.. شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: كل منطقة بتبيع بمزاجها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد لكم ابرزها فى التقرير التالى:

رئيس الوزراء لـ الداخلية: يجب الضرب بيد من حديد لتجار السوق السوداء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية، كان لا بد أن تقوم بعمل بنية تحتية قوية للانطلاق بقوة وهو ما نجني ثماره الآن.

شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: كل منطقة بتبيع بمزاجها |فيديو

تحدث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عن الإرتفاع الجديد في أسعار الدواجن والبيض، قائلاً:" الفراخ البيضاء أرتفعت من 88 جنيها لـ90 جنيها الكيلو، و الفراخ البلدي 115 جنيها للكيلو".

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية نهاراً.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة اليوم في معظم محافظات الجمهورية، وقيم الحرارة حول المعدلات الطبيعية في وقت النهار بكل المحافظات، مشيرةً إلى أن الفارق بين القيم الصغرى والعظمى يصل إلى 12 درجة مئوية في بعض المحافظات.

التنمية المحلية تكشف مواعيد غلق المحلات والمطاعم في شهر رمضان|فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ القرار 85 لسنة 2024 الذي نُشر في الجريدة الرسمية ينص على مد العمل حتى الثانية صباحا للمحال والكافيتريات والكافيهات بعدما كانت تُغلق في الثانية عشرة منتصف الليل.

شاهد.. استمرار عمليات الإنزال الجوي لمواد الإغاثة فوق غزة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، عمليات إنزال جوي لمواد الإغاثة مستمرة فوق غزة.. "صوت جعجعة بلا طحين".

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30800 شهيد

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، عن الصحة الفلسطينية، التي أفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30800 شهيد و72298 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تخفيضات تصل لـ 30 %.. بشرى سارة للمواطنين عن معارض أهلا رمضان

أكد علاء عز، الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أنه منذ أكثر من شهرين، نعمل بشكل جاد، وسط متابعة من الحكومة المصرية، لهدف الإنتشار على متسوى الجمهورية، ووجود معارض لـ "اهلا رمضان".

في اليوم العالمي للمرأة.. نساء غزة بلا حقوق ولا أبناء ولا أقرباء

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "في اليوم العالمي للمرأة.. نساء غزة بلا حقوق ولا أبناء ولا أقرباء".

هل يتمكن الإنسان من التحدث مع الحيوانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

قالت المهندسة أميمة الحلبي، المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان والبشر هم من يتحكمون به، وهو سلاح ذو حدين، مشيرة إلى أنه يحسن ثروات كثيرة بحياتنا.

على بعد أمتار قليلة.. الرئيس الأوكراني ينجو من الموت بعد هجوم روسي

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا.. أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ينجو من الموت بعد هجوم روسي.



