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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: عوائد إيجابية عديدة يحققها منظومة التأمين الصحى الشامل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية زيادة الوعى بالعوائد الإيجابية العظيمة التى ستحققها منظومة التأمين الصحى الشامل عقب دخول محافظة أسوان ضمن المرحلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال اللواء أشرف عطية بإنه تم التشغيل التجريبى لها تمهيداً للتطبيق الفعلى داخل 112 وحدة صحية ومركز طبى و 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة بمختلف المدن والمراكز ، ويتم إعتمادهم تدريجياً من خلال هيئة الإعتماد والرقابة. 

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التأمين الصحى 

وأشار المحافظ بأنه بالتوازى تم تسجيل 1.4 مليون مواطن ومواطنة على المنظومة حتى الآن ليجنوا ثمار هذه الملحمة من الخدمات الصحية والعلاجية المتكاملة التى يتم تقديمها بهذه الصروح الطبية بشكل راقى بعد أن تم تحويلها إلى بانوراما جمالية طبقاً لأعلى المعايير الدولية ، وقد لاقت إنبهار وإشادة من لجنة الصحة بمجلس النواب ، وأيضاً من السفير البريطانى خلال تفقدهم لبعضاً منها بما يجعلنا نفتخر ونعتز بما بذله فريق العمل المتميز من مجهود مشرف بمنهجية منظمة. 

وكلف أشرف عطية مسئولي الجهات المعنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع المحليات للإنتهاء فى غضون أسبوعين من تركيب العدادات وقطع المياه الموفرة بالمصالح والمؤسسات والمساجد الحكومية والأهلية حتى يتسنى الوصول لأعلى معدلات النجاح فى تطبيق الإجراءات الجادة لترشيد استهلاك المياه وحسن إداراتها بشكل جيد.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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