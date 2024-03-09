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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

ياسمين زيتونة
ياسمين زيتونة

فازت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024 في مسابقة على أرض مومباي بالهند.

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وكانت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان قد حصلت على لقب "Miss World Asia & Oceania".

وعرضت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان رؤيتها الفريدة ومميزاتها التي تؤهلها للحصول على لقب ملكة جمال العالم كما أجابت على السؤال الموحد في مرحلة TOP4 بأسلوب مميز.  

 ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 

وحرصت  ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان  خلال الحفل المقام في الهند على اختيار إطلالات فريدة وكان أبرزها الزي الهندي التقليدي تماشيا مع البلد المضيف.

وكانت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان قد تأهلت إلى مرحلة TOP12  ثم مرحلة TOP8 ثم مرحلة TOP4 وتفوقت على منافستها الهندية فى المسابقة وتنافست المتسابقات الأربع الأوائل اللائي يمثلن ترينيداد وتوباغو، بوتسوانا، جمهورية التشيك، ولبنان عروضهن أمام لجنة تحكيم Shark Tank India.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، سعادته بفوز ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان  بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024 وأكد أنه بالرغم كل الظروف الصعبة تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان إلى كل العالم.

شاهد الفيديو 

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