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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

سر تقلبات المزاج عند النساء أثناء فترات الحمل أو الدورة الشهرية

علاج تقلبات المزاج
علاج تقلبات المزاج عند النساء أثناء فترات الحمل أو الدورة

تقلبات المزاج الناجمة عن فترات الحمل أو الدورة الشهرية لدى النساء تعتبر ظاهرة طبيعية وشائعة. تعزى هذه التقلبات في المزاج إلى التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة خلال هذه الفترات. وفيما يلي نستعرض الأسباب والأعراض والعلاجات المحتملة لهذه التقلبات،وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

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أسباب تقلبات المزاج عند النساء أثناء فترات الحمل أو الدورة الشهرية 

التغيرات الهرمونية: تحدث تقلبات في مستويات الهرمونات الأنثوية، مثل الاستروجين والبروجستيرون، خلال فترات الحمل والدورة الشهرية، وهذه التغيرات يمكن أن تؤثر على التوازن الهرموني في الجسم وتؤدي إلى تقلبات المزاج.

أعراض تقلبات المزاج عند النساء أثناء فترات الحمل أو الدورة الشهرية 

التوتر والقلق.
الاكتئاب والحزن الزائد.
الغضب والاستياء.
العصبية والانفعالات المفرطة.
الشعور بالتعب والتعب العاطفي.
صعوبة في التركيز والتفكير.

علاج تقلبات المزاج عند النساء أثناء فترات الحمل أو الدورة الشهرية 

التغذية الصحية: تناول وجبات متوازنة وغنية بالمغذيات الضرورية، مثل الفيتامينات والمعادن، قد يساعد في تخفيف التقلبات المزاجية.

النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

التقليل من التوتر: استخدام تقنيات التأمل والاسترخاء، مثل اليوغا والتنفس العميق، يمكن أن يساعد في تهدئة المزاج وتخفيف التوتر.

الدعم الاجتماعي: الحصول على الدعم العاطفي من الأصدقاء والعائلة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على التقلبات المزاجية.

العلاج النفسي: في حالات التقلبات المزاجية الشديدة والمزمنة، قد يكون من المفيد استشارة أخصائي الصحة النفسية للحصول على الدعم والعلاج المناسب.

مع ذلك، إذا كانت التقلبات المزاجية تسبب لك اضطرابًا كبيرًا في حياتك اليومية أو تستمر لفترة طويلة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتقديم العلاج المناسب.

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