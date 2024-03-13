أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. والسيسي يستقبل رئيس الوزراء الهولندي اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

السيسي يستقبل مارك روته رئيس الوزراء الهولندي مساء اليوم

أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستقبل مساء اليوم مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا.

وأوضحت القناة أن الرئيس السيسي سيبحث مع رئيس الوزراء الهولندي تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين بقطاع غزة.

خلال لقائه بوزير خارجية إسبانيا.. ملك الأردن يطالب بوقف الحرب على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وثمن ملك الأردن موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا.

وقال ملك الأردن، ان ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية يتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمها، ويجب مواصلة دعم وكالة أونروا لتمكينها من أداء دورها الحيوي بقطاع غزة وفق تكليفها الأممي.



فيفي عبده ضيفة أسما إبراهيم في حبر سري.. الليلة

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة فيفي عبده في حلقة جديدة من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس مساء اليوم.

وتكشف فيفي خلال الحلقة سبب عدم نجاح مسلسل شغل في العالي، كما تحدد موقفها من احتراف حفيدتها شهد الرقص الشرقي.

وتعلق على ظاهرة زواج عدد من الفنانين بعد تقدمهم في العمر، وترد على منتقدي هؤلاء الفنانين.

استقرار عيار 21| أسعار الذهب الآن في مصر.. تعرف عليها

الذهب اليوم.. قدم برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 مارس 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3566 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3120 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24960 جنيه.



وسيلة نقل جديدة تهدد عرش التوك توك.. برلماني يكشف مفاجأة للمواطنين

قال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة “التوك توك” تفشت في المجتمع المصري وظهرت لها مخاطر عديدة كونها وسيلة غير آمنة، ومن هنا جاء تحرك مجلس النواب والحكومة لوضع تشريعات جديدة للحفاظ على أمان المواطن المصري.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام المقبل.. شاهد

تحدث رفعت فياض، الكاتب الصحفي، عن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاؤه.

وأوضح “فياض” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الصف السادس الابتدائي باق ولا تغيير بشأنه ولن يتم إلغاؤه على الإطلاق.



ورقي بنظام الاختيار المتعدد.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

تحدث رفعت فياض، الكاتب الصحفي، عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، قائلًا إن نظام الامتحان ورقي وبنظام الاختيار المتعدد.

وأضاف “فياض”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الامتحانات تجمع بين الأسئلة المقالية والاختيار المتعدد، مؤكدًا أن الصف السادس الابتدائي باقٍ ولا تغيير بشأنه ولن يتم إلغاؤه على الإطلاق.



الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار لإرتفاع قيم درجات الحرارة، واستمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية ووجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي على القاهرة الكبري من المتوقع أن تكون ما بين ال27 و ال28 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة أن الأجواء حارة فى معظم محافظات الجمهورية من شمال البلاد حتي جنوبها.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

أسعار الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13 مارس 2024.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.73 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 53.40 جنيه للبيع، و 53.27 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.47 جنيه للبيع، و62.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.02 جنيه للبيع، و12.99 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.03 جنيه للبيع، و158.65 جنيه للشراء .



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 مارس 2024

قدّم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 27- 14

الإسكندرية 23- 13

الإسماعيلية 28 - 13

الغردقة 19-10

أسوان 36 - 19

الأقصر 35 - 15



بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي.. تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا، يفيد أن الرئيس الروسي بوتين، قال إن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي، وأن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث في العالم ونعتبر ظهور أي قوات أمريكية بـ أوكرانيا متورطة في الحرب.

وأوضحت القناة أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا لن يغير مسار العملية العسكرية، و روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا وأي محادثات يجب أن تحتوي على ضمانات مكتوبة وليست هدنة حتى لا تتم إعادة تسليح كييف .

وتابعت القناة أن بولندا تريد إعادة احتلال أجزاء من أوكرانيا التي تعتبرها جزءا من أراضيها، و سنتعامل مع أي رئيس للولايات المتحدة ولا نتدخل في الانتخابات الأمريكية، و سننشر قوات وأنظمة ضاربة عند الحدود مع السويد وفنلندا بعد انضمامها إلى حلف الناتو.