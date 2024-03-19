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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. إزالة فورية لمباني مخالفة بشمال الأقصر

صدى البلد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر أنها قامت بتنفيذ أعمال  حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة والوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي برئاسة حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وذلك لقيام أحد المواطنين بقرية المدامود قبلي بعمل شدة خشبية للاستعداد لصب الدور الثاني علوي بدون ترخيص علي مساحة ١٥٠ مترا تقريباً وتم فك الشدة الخشبية بالكامل والإزالة الفورية لها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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وشارك في أعمال الحملة  يوسف سناري رئيس قرية المدامود قبلي و علي النادي  مدير المتابعة الميدانية والمهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية بالزينية  بالتنسيق مع المقدم  إسماعيل نائب مأمور مركز شرطة طيبة والرائد يحي جامع رئيس نقطة شرطة الزينية. 

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ أعمال الموجة 22 وفقاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات  المستشار مصطفى ألهم  محافظ  الأقصر بالتصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة و البناء المخالف ، وتحت اشراف العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية  لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التعديات بالمباني بدون ترخيص أو التعدي بالمباني علي الرقعة الزراعية.


وفى سياق متصل للتصدى لكافة المخالفات و أثناء تفقد مركز ومدينة الزينية وبمرور نائب رئيس المدينة تلاحظ قيام بعد سيارات النقل الثقيل برمي مخلفات صلبة على الطريق العام قنا اسوان الصحراوي الشرقي وتم التحفظ على السيارات  بالحملة  الميكانيكية بمركز ومدينة الزينية وتم اخطار نقطة شرطة الزينية وشرطة البيئة والمسطحات بالأقصر و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الأقصر الحملة الميكانيكية المتابعة الميدانية بمراكز وقرى المحافظة رئيس مركز ومدينة قرى المحافظة نقطة شرطة نائب رئيس المدينة نائب رئيس

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