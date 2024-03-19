النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان

تقدم المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم،

بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لنصر العاشر من رمضان.

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وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا النصر الذي تجلت فيه عظمة العسكرية المصرية، وسطر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية أحرف ملحمة العزة والكرامة لهذا الوطن، محققين معجزة العبور وتحرير الأرض، لتظل بطولاتهم شاهدة على عظمة هذا الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه.

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داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار / محمد سمير