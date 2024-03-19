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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تقدم المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم، 
بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لنصر العاشر من رمضان.

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وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا النصر الذي تجلت فيه عظمة العسكرية المصرية، وسطر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية أحرف ملحمة العزة والكرامة لهذا الوطن، محققين معجزة العبور وتحرير الأرض، لتظل بطولاتهم شاهدة على عظمة هذا الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه.

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داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية  المستشار / محمد سمير

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى العاشر من رمضان

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