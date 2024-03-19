خطف على مأدبة طعام.. حكم رادع من جنايات القاهرة لعاطلي المعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن 3 سنوات لخطف مواطن واحتجازه في المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد رجب، 26 عاما، بدون عمل، محمود محمد، 24 عاما بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه عمرو عبد الرحيم وكان ذلك بحيلة انطلت عليه بأن أوهمه المتهم الثاني بتحضير مأدبة طعام له بمسكن الأول فاصطحبه إلى حيث تواجد المتهم الأول بالمسكن السابق بيانه وقاما بجرمهما محل الاتهام الثاني بأنهما وما أن وصلا حتى احتجزاه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين الرقباء.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه عمرو عبد الرحيم بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها بأن اعقبوا جرمهما محل الاتهام السابق بإيصاد باب المسكن ومنعه من مبارحته.

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وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنقولات المبية قيمة ووصفا بالتحقيقات «هاتف ومبلغ مالي» والمملوكين للمجني عليه عمرو عبد الرحيم كرهًا عنه حال كونهما شخصين وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهام الرابع وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بلوغ مقصدهم.

وأوضحت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين بغير ترخيص سلاح أبيض «كتر» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.