أخبار التوك شو| الرئيس السيسي مازحا: متحطوش سكر كتير على الكنافة.. ومفاجأة بشأن أسعار السيارات والذهب والدولار

تناولت برامج “التوك شو”، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار الهامة ونرصد لكم أبرزها فى التقرير التالى:

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "تفاؤل في سوق السيارات بعد انخفاض وصل لـ 300 ألف جنيه.. والسبع: الضرائب والجمارك أكلت نسبة الانخفاض".

وجاء في التقرير أن علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، قال إن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تتراوح بين الـ 10 و12%، وأنه بعد التوقيع على اتفاقية رأس الحكمة انخفضت مرة ثانية بنسبة 12%.



زيادة في أسعار الذهب .. عيار 21 يتخطى الـ 3000 جنيه

قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، إن سعر جرام الذهب تصدر التريند، حيث وصل سعر عيار 21 وصل إلى 3 آلاف و10 جنيهات.



وقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مارس 2024.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3440 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3010 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2580 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24080 جنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس21 مارس 2024





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 21 مارس 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.00 جنيه للبيع، و46.90 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 50.96 جنيه للبيع، و50.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.68 جنيه للبيع، و59.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.53 جنيه للبيع، و12.50 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 152.91 جنيه للبيع، و 152.36 جنيه للشراء.



هالة السعيد: 47 مليون فحص على السيدات بمبادرات دعم صحة المرأة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير لتمكين المرأة، وأن المرأة موجودة في الكثير من قبل المشروعات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أن ما قامت به الدولة غيرت حياة ملايين السيدات، وأن هناك شركات ناجحة وضخ دماء جديدة من السيدات في الكثير من المؤسسات.

وأشارت إلى أن هناك تنمية لقدرات المرأة، وأن هناك مبادرات لدعم صحة المرأة معلقة أن هناك 47 مليون فحص تم للسيدات، وأن المرأة هي عماد الأسرة.

13 درجة مئوية بين النهار والليل| الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 27.. فيديو





قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا مؤقتا بقيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، وهذا الارتفاع بسبب التأثر بكتل هوائية صحراوية، مؤكدة أن العظمى اليوم، الخميس، على القاهرة الكبرى تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية.



وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الأجواء سوف تكون حارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، وستكون أكثر حرارة في المناطق الجنوبية، مثل جنوب الصعيد، خاصة في فترة الظهيرة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس سوف يحدث انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة ، لافتة إلى أن فرق درجات الحرارة اليوم بين فترات النهار والليل يتجاوز 13 درجة مئوية.

الرئيس لـ صفاء أبو السعود: لازم تعملي حاجة عظيمة.. والأخري ترد: هتشوفوا مفاجأة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بإحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، بالإعلامية صفاء أبو السعود، قائلا: “ أهلا وسهلا وكل عام وأنتي بخير.. وسعداء بوجودك بس انتي لازم تعملي حاجة عظيمة.



ومن جانبها قالت الإعلامية صفاء أبو السعود: "عموما العيد القادم هفرحكم بأهلا بالعيد.. وبعد العيد هتشوفوا مفاجأة وكل سنة وحضرتك طيب".

الرئيس السيسي مازحا: متحطوش سكر كتير على الكنافة.. ويؤكد: الرجولة مش بالصوت العالي





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024: “اذا كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالي اوعوا تضيعوا أسركم ولا تأسوا عليهم”، مازحا: “ فيها ايه أما تزعلك.. نخلي بالنا ونكون أكثر كرما وتسامحا وودا وتنازلا.. و والله الرجولة مش بالصوت العالي خالص”.



وأضاف الرئيس السيسي: “ الرجولة بالإنسانية والسعي والصبر.. وأقول لكل سيدة وفتاة كل عام وأنتم طيبين وأدعولنا".

وأشار الرئيس السيسي، مازحا: " متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي والدكتور مصطفي راح يجيب مليون طن سكر علشان الأزمة”.

500 جنيه لا تناسب.. السيسي يعلن خبرًا سارًا للسيدات في يوم المرأة المصرية|فيديو

ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سيدة مُسنة تقول له «بنحبك يا ريس»، وقال لها «وأنا بحبكم قوي».

وقال الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، إن الدولة تعمل على حماية حقوق المرأة، وأنه لولا الضغط على الحكومة، لـ قلت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بـ إضافة مبلغ أكثر من 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن مبلغ 500 جنيه الذي تحصل عليه المرأة التي تركها زوجها، لا يناسب، وأن ضعف هذا المبلغ، أو وصوله لـ ثلاث أضعاف، هل سيكون مناسبًا لزوجة تركها زوجها بمفردها.

السيسي يوجه بإنشاء متحف لحفظ تراث المرأة المصرية بالعاصمة الإدارية



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة المصرية هي المساهم والشريك المعطاء بهذا الوطن، لآن المرأة هي من قامت بالتربية.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أن المرأة هي أم الشهيد، وهي الحارس الأمين على الهوية المصرية، والدرع الواقي من أى محاولة النيل من هذا الوطن.

وأوضح أنه يطالب الحكومة بتشجيع الاقتصاد الرقمي، لانه يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد، ويتيح فرص العمل، ويحقق التوازن بين العمل والأسرة، وأن يتم توفير الدعم للمرأة لعمل المشروعات.

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات خلال احتفالية المرأة المصرية.. شاهد





كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، الأمهات المثاليات.

وفي سياق متصل، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدم ترك حفلة اليوم دون الحصول على حقها بالكامل.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لن يصمت دون أن يوفر لكبار السن والأسر مبلغا ماليا.