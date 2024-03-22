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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لوعندك إمساك في رمضان.. 7 أطعمة تحل المشكلة

صدى البلد

يعد الامساك من المشكلات الشائعة بشكل كبير خلال شهر رمضان بسبب الصيام عدد ساعات كبير وعدم تناول الماء بكميات كافية.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ فارمسي ” نعرض لكم أهم الأطعمة التى تساعد فى علاج الإمساك 

1. بذور الشيا 
بذور الشيا غنية بالألياف، بحوالي 10 جرام للأونصة فهي تمتص الماء وتشكل هلامًا، مما قد يؤدي إلى تليين البراز وتحسين حركات الأمعاء المنتظمة  وعلاج الإمساك.

2. التوت 
التوت مثل الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت الأسود مليئة بالألياف. من خلال تناول التوت، يمكنك تحسين تواتر البراز وتماسك البراز وتقليل الغازات وعلاج الإمساك.

3. البقوليات 
تحتوي البقوليات مثل الفول والحمص والعدس والبازلاء على مزيج من الألياف. قد تعمل هذه الألياف على تحسين شكل البراز ووظيفة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر البريبايوتكس، الذي يغذي البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

4. بذور الكتان 
بذور الكتان غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. وهذا يجعل البراز أكبر حجمًا ويحافظ على انتظام حركات الأمعاء. ملعقة واحدة من بذور الكتان تحتوي على حوالي 3 جرام من الألياف. يمكنك بسهولة إضافة بذور الكتان إلى العصائر أو السلطات أو المخبوزات.

5. الخضر الورقية 
يتم تحميل الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب بالألياف والمواد المغذية الأخرى. تناول هذه الخضروات يجعل البراز أكثر كثافة ويزيد من حركة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على المغنيسيوم، الذي يسحب الماء إلى القولون ويلين البراز.

6. التفاح 
التفاح غني بالألياف وقد يقلل من الإمساك. أنها تحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف التي تعمل على تليين البراز وتسريع مروره عبر القناة الهضمية.

7. نخالة الشوفان 
يتم الحصول على نخالة الشوفان من الطبقة الخارجية لحبوب الشوفان. فهو غني بالألياف ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. كوب واحد من نخالة الشوفان الخام يحتوي على 14.5 جرام من الألياف.

8. البرقوق 
يشتهر البرقوق باحتوائه على نسبة عالية من الألياف والسوربيتول مما يجعله ملينًا طبيعيًا. قد تزيد من تكرار البراز وتعزز تماسكه، مما يثبت أنه علاج فعال للإمساك.

9. فاكهة الكيوي 
لا يحتوي الكيوي على الألياف فحسب، بل يحتوي أيضًا على إنزيمات أخرى تساعد على الهضم. توفر حبة الكيوي الواحدة ما يقرب من 2.3 جرام من الألياف، مما قد يدعم حركات الأمعاء الصحية وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام. 
 

الامساك الجهاز الهضمي التوت الأزرق الخضروات الورقية تحسين حركات الأمعاء بذور الكتان بذور الشيا

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