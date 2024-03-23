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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بغسل عاري.. قصة فتاة المرج: قيدها والدها وصعقها بسبب علاقة مع شاب

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية

تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة المرج والتي لقيت مصرعها على يد والدها وشقيقها بعد إكتشافهم علاقتها العاطفية بشاب، حيث قاموا باحتجازها وتقيدها ثم التعدي عليها بالضرب والصعق الكهربائي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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القصة الكاملة لمقتل فتاة المرج على يد والدها وشقيقها

علاقة عاطفية نشبت بين فتاة المرج وشاب وعلمت أسرتها بالواقعة، فقام والدها بمساعدة شقيقها بتقييدها في الغرفة واعتدوا عليها بالضرب والصعق الكهربائي، حتى كانت الفتاة تلفظ أنفاسها الأخيرة وطلبت منهم أن يتركوها إلا أنهم لم يتركوها حتى فارقت الحياة.

كشفت أسرة فتاة المرج، علاقتها بالشاب وقرر الأب الانتقام من ابنته فقام بتقييدها داخل عرفتها بالحبال، وانهال عليها بالضرب وصعقها بالكهرباء، وخلال ذلك فقدت فتاة المرج وعيها، وظن والدها وشقيقها أنها تمثل عليهم حتى تهرب منهم إلا أنه قال لها خليني أخلص من العار وفجأة فقدت الفتاة النطق وصعدت روحها إلى بارئها.

ما أن لفظت فتاة المرج أنفاسها الأخيرة، حتى قام والدها وشقيقها بفك قيودها، وقاموا بالإسراع بها إلى المستشفي مدعين إصابتها بوعكة صحية إلا أن توقيع الكشف الطبي عليها كشف وجود آثار تقييد على قدميها ويديها وأثار للصعق الكهربائي على جسدها وتم إخطار الشرطة بالواقعة.

وكانت النيابة العامة في القاهرة باشرت التحقيقات في اتهام شخص بإنهاء حياة ابنته بمساعدة شقيقها في المرج جراء اكتشافه نشوب علاقة عاطفية بينها وبين أحد الأشخاص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن الفتاة المجني عليها تبلغ من العمر 21 عاما وبها آثار صعق كهربائي بأنحاء متفرقة في الجسد، وتم انتداب الطب الشرعي لكشف ملابسات وأسباب الوفاة.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن الفتاة توفيت نتيجة الصعق بالكهرباء، بعد تقييد يديها وقدميها، حيث تبين من المعاينة وجود آثار التقييد على قدميها ويديها، وذلك بسبب معرفة أسرتها بعلاقتها العاطفية مع شاب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام باستقبال فتاة ترتدي كامل ملابسها وحالتها سيئة وبها علامات تقييد في القدم واليد وآثار تعذيب.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة مباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة وشقيقها بسبب معرفتهما بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب آخر، وقاموا على أثر ذلك بتقبيدها والتعدي عليها.

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