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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالهاون.. فصائل فلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بغزة

صدى البلد

أكدت فصائل فلسطينية، قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء بقطاع غزة  بقذائف الهاون، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إنه ما لا يقل عن 24 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة لا تعمل.

 

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، في تقرير له، أن "النظام الصحي في غزة ينهار بسبب الأعمال العدائية المستمرة والقيود المفروضة على الوصول، مما أدى إلى خروج عدد متزايد من المستشفيات عن الخدمة".

 

وأضاف: "اعتبارًا من 27 مارس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 24 من أصل 36 مستشفى في غزة غير عاملة، و2 يعملان بالحد الأدنى في شمال غزة، و10 تعمل جزئيًا بما في ذلك 4 في شمال غزة و6 في جنوب غزة".

فصائل غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الاحتلال

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