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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ مادة سامة.. النيابة تحقق في وفاة فتاة البراجيل | القصة الكاملة

فتاة البراجيل
فتاة البراجيل

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة إنهاء فتاة لحياتها بتناول مادة سامة.

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القصة الكاملة لواقعة وفاة فتاة الجيزة بالمادة السامة

حيث طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة وملابستها، والاستماع لأسرة الفتاة لمعرفة أسباب الحادث.

 

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة تدعى رحاب رشدي عبدالعاطي في العقد الثالث من العمر ولقيت مصرعها جراء تناول مادة سامة حيث تم نقلها إلى المستشفى العام ثم توفيت متأثرة بإصابتها.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى القصر العيني أفاد بمصرع فتاة بعد أيام من معاناة مع الإصابة بتسمم جراء تناول مادة سامة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

 

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة تدعى رحاب رشدي بالغة من العمر 23 عاما، وأنهت حياتها بتناول مادة سامة حيث تم نقلها إلى المستشفى العام إلا أنها لفظت أنفاسها بعد أيام من تلقيها العلاج في المستشفى.

 

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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