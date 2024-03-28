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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وصيتها لـ أمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعتها

فتاة البراجيل
فتاة البراجيل

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة البراجيل رحاب رشدي والذي ظهرت فيها تتحدث عن وصيتها الأخيرة.

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تفاصيل مثيرة في وفاة فتاة البراجيل

قالت فتاة البراجيل في الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الثواني القليلة «قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش، وقولوا لأخواتي انتم كنتم أعز شيء في حياتي وفي وجودي ومماتي وبلغوا أصحابي يقفوا على قبري ومحدش يصوت، ويطلوا على أمي كل شوية».

سادت حالة من الحزن على منطقة البراجيل، بعد أن تم الإعلان عن وفاة فتاة البراجيل رحاب رشدي داخل مستشفى القصر العيني بعد 4 أيام من تناولها مادة سامة بعدما نشرت مقطع فيديو قرابة ثواني وتم إيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة وملابستها، والاستماع لأسرة الفتاة لمعرفة أسباب الحادث.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة تدعى رحاب رشدي عبدالعاطي في العقد الثالث من العمر ولقيت مصرعها جراء تناول مادة سامة حيث تم نقلها إلى المستشفى العام ثم توفيت متأثرة بإصابتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى القصر العيني أفاد بمصرع فتاة بعد أيام من معاناة مع الإصابة بتسمم جراء تناول مادة سامة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة تدعى رحاب رشدي بالغة من العمر 23 عاما، وأنهت حياتها بتناول مادة سامة حيث تم نقلها إلى المستشفى العام إلا أنها لفظت أنفاسها بعد أيام من تلقيها العلاج في المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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