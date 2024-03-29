الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة مع تقدم النهار والأمطار الخفيفة مستمرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الجيزة والقاهرة والوجه البحرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، الجمعة، يشهد استمرار لفرص الأمطار الخفيفة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانا في مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أيضا فرص أمطار متوسطة، بينما تكون خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويشهد شمال الصعيد، خلال الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الفيوم وبني سويف.

أما عن حالة الطقس على مدار اليوم، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 18 درجة