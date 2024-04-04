رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يتزايد شوق المسلمين لمعرفة موعد عيد الفطر 2024، وقد حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر بتحديد يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 إبريل 2024 موعدًا للتحقق من رؤية هلال شوال، لتبدأ بعد ذلك إجازة العيد المُبارك.

إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فيما كشفت مصادر حكومية أن وزارة القوى العاملة ستصدر قرارًا خلال الساعات المقبلة بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين في القطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وقبل أيام من عيد الفطر المبارك، بدأت استعدادات المواطنين لشراء مستلزمات العيد من الفراخ والطيور، خاصة أن عدد كبير من بائعي الدواجن يغلقون المحال استمتاعا بإجازة العيد، وهو ما شغل عدد كبير من المواطنين، بالتساؤل عن أسعار الدواجن في الأسواق، لشراء احتياجاتهم من الدواجن قبل حلول العيد.

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم، في الأسواق، مع بداية التعاملات في المزارع والأسواق، وذلك قبل أيام قليلة من حلول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ما شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، فيما استقرت أسعار البيض.

جاءت الاسعار في الأسواق والمزارع كالآتي:

الفراخ البيضاء في المزرعة سجلت 85 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات 75 جنيه للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيه.



وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه في حال ثبوت رؤية الهلال يوم الاثنين، فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وحال عدم ثبوت الرؤية فإن شهر رمضان سيكون 30 يومًا، وبالتالي يكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

ووفقًا لـ دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد بداية إجازة عيد الفطر 2024 في نهاية شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 10 أبريل، وسوف تكون صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال أيام لتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، للموظفين بالقطاع العام، أما إجازات القطاع الخاص فسوف يصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، في محافظات ومدن مصر، وفق الحسابات الفلكية كالآتي:



القاهرة 5:59

الإسكندرية 6:02

الجيزة 5:58

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

السلوم 6:21

نويبع 5:45