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640 جنيها.. تحرك في أسعار الذهب الآن في مصر

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب في السوق المصرية . 

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ارتفع سعر جرام الذهب اليوم متأثراً بارتفاع في أسعار أوقية الذهب في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية نتيجة التوترات الجارية على مستوى العالم، والتي سجلت 2330 دولارا لأول مرة.

لذا سجل سعر جرام عيار 21 نحو 3205 جنيهات بعدما تراجع إلى 3080 جنيها، فيما قفز الجنيه الذهب أيضا بنحو 640 جنيها.

أما عيار 18, فبعد أن سجل نحو 2614.25 جنيها كأقل سعر للبيع ، سجل اليوم 2747 ليقترب من 2800 جنيه، لكنه يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

وسجل سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر 3662.75 جنيه للشراء و 3628.5 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجرام عيار 14، 2136.75 جنيها للشراء.

وارتفع جنيه الذهب ليبدأ من نحو 25640 جنيها اليوم، بعد نحو 25000 جنيه بفارق نحو 640 جنيها، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

وتعتبر هذه الأسعار دون إضافة المصنعية، ويكون سعر المصنعية بالمحلات بدءا من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام.

وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، بينما سعر مصنعية الذهب المستعمل يبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها قليلة مقارنة بالأقل في الوزن.

 

اما عن الدولار 

و سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

وقدم أعلى سعر لشراء الدولار  البنك الأهلي الكويتي مسجلا 47.60 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل  نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

بينما سجل في بعض البنوك الخاصة كمصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، الشركة المصرفية، الاستثمار العربي، إس بي سي HSBC،الإمارات دبي الوطني،  قطر الوطني QNB، الأهلي المتحد، ميد بنك نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك التنمية الصناعية نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع، وفي بنك  العربي الإفريقي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

وبلغ نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، في بنوك كريدي اجريكول، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد.

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

مريم كمال الذهب الدولار الدولار الأمريكى

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