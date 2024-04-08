اقتراب الساعة .. دلالات كسوف الشمس اليوم | فيديو

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن كسوف الشمس اليوم في اكثر من دولة .

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حدثا فلكيا مهما يشهده العالم،اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024

وهذا الحدث هو حدوث كسوف كلي للشمس، سيؤدي إلى تحول النهار إلى ليل في بعض المناطق.

وقد ترددت انباء عن ان هذا الكسوف غضب من الله او انه من علامات نهاية الزمان مما آثار جدلا وأسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى وقد كشف المتخصصون حقيقة هذا الامر.



فى البدايه نوضح لحضراتكم ان ظاهرة كسوف الشمس التى ستحدث اليوم تعزز من توقعات معهد الفلك بأن شهر رمضان العام الحالي سيكون 30 يومًا وليس منقوصًا كما يحدث في بعض الأعوام.



نأتى لكلام المتخصصين

قال الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يجب على المواطنين في المناطق التي تشهد الكسوف إلا ينظروا للشمس بالعين المجردة لأن ذلك قد قد يؤدى الى الإصابة بالعمى

وكشف عن أن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يتم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي من نهاية الساعة او غضب الله على الأرض.



كما كشف القاضي تفاصيل عن الدول التي ستشهد الكسوف الشمسي اليوم

وقال انه يمكن رؤية الكسوف الكلى اليوم فى كل من دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، ورؤيته ككسوف جزئى فى دول؛ غرب أوروبا، وأمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكى، والمحيط الأطلنطى، والقارة القطبية الشمالية.



ومن جانبه أشار د. طه رابح رئيس المعهد إلى أن هذا الكسوف يغطى مساحة عرضها 197,5 كيلومتر، وعند ذروة الكسوف يغطى القمر 105,7% من كامل قرص الشمس.

واوضح ان هذا الكسوف سوف يستغرق منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها؛ خمس ساعات و 10 دقائق

واكد أنه لا يمكن رؤيته فى مصر، ولا فى المنطقة العربية.

وقال رابح ان الكسوف الكلى هو أحد أنواع الكسوفات الشمسية ويحدث عادة عندما يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض فى طور المحاق فى نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبًا منه، وفى تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبًا منها، وفى هذه الحالة تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 ألف كيلومتر، و363 ألف كيلومتر، ونتيجة لهذا البُعد يتغير حجم القمر ليكون كبيرًا بما يغطى كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي.

وكشف عن، أن ظاهرة الكسوف لها جوانب مفيدة منها انها تفيد فى التأكد من بدايات الأشهر الهجرية (القمرية)، حيث يحدث الكسوف فى وضع الاقتراب أو الاجتماع، ويشير الكسوف الشمسى لقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر هو موعد ميلاد القمر الجديد.



و أن القرن الواحد والعشرين (بين عامي2001_ 2100)، سيشهد 224 كسوفًا شمسيًا، منها 77 كسوفًا جزئيًا، و 72 كسوفًا حلقيًا، و68 كسوفًا كاملًا، و7 كسوفات مختلطة.