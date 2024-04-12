قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

يومان فقط يفصلانا عن تطبيق قرار غلق المحلات وفقا للتوقيت الصيفي والذي من المقرر أن يبدأ في الجمعة الأخيرة من أبريل الجاري، وتبدأ معه الحكومة في تطبيق مواعيد غلق المحلات في الصيف، وفقًا للقرار الحكومي الصادر عن وزير التنمية المحلية.



في سياق متصل، أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عودة العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المحال العامة من مولات وكافيهات ومطاعم، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي تنتهي الأحد المقبل، ليعود العمل بالمواعيد الشتوية يوم الإثنين المقبل 15 أبريل.

المواعيد الجديدة لغلق المحال



وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة على الغلق الساعة 10 مساء وتفتح في 7 صباحا، ويتم زيادة مواعيد الغلق ساعة يومي الخميس والجمعة لتغلق الساعة 11 مساء، بينما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، على أن تُغلق الساعة 12 منتصف الليل ويتم زيادة مواعيد الغلق ساعة خلال يومي الخميس والجمعة لتغلق 1 صباحا.

لايفوتك||



وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.



عقوبات مشددة لمخالفي مواعيد إغلاق المحلات في الشتاء



نص قانون عقوبات مخالفي مواعيد غلق المحلات في الشتاء، على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.



ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة عقوبات غير الملتزمين، والتي جاءت كالتالي: من يخالف القرار وتتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

يذكر أن المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية تطبق في الجمعة الاخيرة من شهر ابريل كل عام طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.