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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استعدوا لتغيير الساعة.. بدء التوقيت الصيفي في مصر خلال أيام

التوقيت الصيفي في
التوقيت الصيفي في مصر 2024

بدءاً من ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 ،سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة ،حيث يستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.


مؤخرا، وافق مجلس النواب نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

 

و من المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

 

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و يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

 

انتهاء التوقيت الصيفي

 

فيما يتعلق بموعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2023، فينتهي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، حيث يستمر من الجمعة الأخيرة في أبريل، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من العام نفسه، ليبدأ التوقيت الشتوي بعدها من الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر.


وبداية من موعد انطلاق العمل بالتوقيت الشتوي في الجمعة الأخير من شهر أكتوبر، يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر أخرى، أي إلى الخميس الأخير من شهر أبريل. 

مجلس النواب تقديم الساعة التوقيت الصيفي ترشيد الطاقة الحكومة عبد الفتاح السيسي

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