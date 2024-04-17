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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مكياج لافت.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة. 

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وتألقت ياسمين الخطيب، مرتدية بلوفر بسيط باللون الأسود دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت روج الشفاه باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها .

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور ياسمين الخطيب 

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