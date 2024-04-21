نجاة السائق.. انقلاب نقل محملة بالقمح أعلى محور 26 يوليو

انقلبت سيارة نقل ثقيل أعلى محور 26 يوليو مسببة كثافات مرورية شديدة للقادم من اتجاه السلام ومتجه إلى وصلة المريوطية، ما أسفر عن إصابة السائق وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، لإزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق محور 26 يوليو.

انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة نقل ثقيل وسط الطريق محملة بالقمح، مما أسفر عن إصابة السائق، كما تسبب الحادث في حالة من التكدس والازدحام المروري القادم من اتجاه السلام ومتجه إلى وصلة المريوطية.

ويكثف رجال المرور جهودهم لإزالة آثار الحادث، ورفع السيارة، لإعادة حركة السير لطبيعتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.