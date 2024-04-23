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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يتابع التعاون مع جنوب السودان.. ويؤكد: نهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات

وزير الري
وزير الري

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف سير العمل في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجارى المائية وغيرها) ، ومراجعة موقف الأعمال المنفذة بكل مشروع ونسب الإنجازات المحققة ، كما تم مناقشة البرنامج الزمنى المقترح لافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها بدول حوض النيل والتي تم تنفيذها لخدمة المواطنين بتلك الدول ، بالإضافة لتدشين عدد من المشروعات التي سيتم البدء بها قريباً .

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وصرح الدكتور سويلم أن المشروعات التى تنفذها الوزارة بدول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات بهذه الدول ، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان ، حيث تم نهو إنشاء عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وإنشاء عدد (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية ، وتأهيل عدد (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات ، وإنشاء عدد (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى ، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعيه المياه بمدينة جوبا ، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال .

كما تم تدشين مشروع انشاء عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية والتى يتم العمل على تنفيذ (٣) محطات منها حاليا بنسبة تنفيذ ٧٢% ، كما تم بدء العمل بعدد (٢) محطه بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤ ، وسيبدأ العمل فى المحطات الثلاث الباقية فى شهر يونيو ٢٠٢٤ ، كما يجرى العمل على تنفيذ محطة قياس للمناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي بنسبة تنفيذ ٨٥% حتى الآن ، ومشروع لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٥% حتي تاريخه ، كما يجرى الاعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل ، كما يجرى تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان بدولة جنوب السودان واتخاذ إجراءات توريد الأجهزة والمهمات المطلوبة للمركز .

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري

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