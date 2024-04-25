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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

اشتري دلوقتي.. انخفاض كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق | ومفاجأة منتظرة

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

مع استمرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل ضبط أسعار السلع، طال الانخفاض جميع المنتجات الأخرى بما فيها الأجهزة الكهربائية، ويتوقع الخبراء أن يحدث انخفاض جديد خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ التي ساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار والتي ستمنع زيادتها مرة أخرى.

الأجهزة الكهربائية

%25 انخفاضا في أسعار الأجهزة

وفي هذا الإطار، أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق تشهد حالة من انخفاض الأسعار وركودا جزئيا، وأن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء جميع الأجهزة الكهربائية، نتيجة انتظام الشركات في توريد البضائع، الأمر الذي أدى إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية، والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا لأسعار الأجهزة الكهربائية لبعض الشركات والمصانع التي لم تخفض أسعار الأجهزة الكهربائية التي تنتجها، بما يقرب من 25% بداية من الأسبوع المقبل.

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وافي أبو سمرة: أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة الحالية فاقت التوقعات في الانخفاض

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رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات جشع بالأسواق

وأوضح أبو سمرة أن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة، وأن هناك حالة من الارتياح لدى المواطنين بخصوص الانخفاضات الأخيرة.

وقال إن أسعار الأجهزة الكهربائية في الفترة الحالية انخفضت بشكل يفوق التوقعات، كما أن جميع الأجهزة متوفرة بما فيها التي كانت غير متوفرة.

وكشف عضو شعبة الأجهزة الكهربائية أسعار بعض الأجهزة الكهربائية حالياً؛ حيث يتراوح سعر جهاز التكييف ما بين 20 - 25 ألف جنيه للتكييف الحصان ونصف غير الموفر للطاقة، بينما سعر جهاز التكييف الموفر للطاقة (الانفرتر) يتراوح بين 30 - 35 ألفًا.

وتتراوح أسعار المراوح السقف من 800 إلى 2500 حسب الماركة، والمبرد الصحراوي من 3000 - 5000 جنيه.

أما بالنسبة للفريزرات الصندوق، فتتراوح بين 7 - 18 ألف جنيه حسب الحجم والماركة.

وافي أبو سمرة

موعد تراجع الأسعار 

كان حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، اتهم بعض التجار بالتسبب في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، لتحقيق هامش ربح أكبر.

وانتقد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في تصريحات تلفزيونية له أمس، الأربعاء، دعوات المقاطعة لشراء الأجهزة الكهربائية، بعد ارتفاع أسعارها، قائلا إن عدم الشراء ينعكس على أمور أخرى قد ترفع الأسعار.

وأضاف حسن مبروك، أن عدم الشراء يعني أن المصنع لن يعمل رغم الالتزامات التي عليه فيضطر لدفعها، ما يزيد من تكلفة الإنتاج، فترتفع الأسعار مجددا، لافتا إلى أن عودة الأسعار لطبيعتها مرتبطة بثبات سعر الدولار، وتدبير البنوك العملة، وفتح اعتمادات، وخروج البضائع سريعا من الموانئ.

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3 شروط لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.. رئيس الشعبة يوضحها

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وتوقع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، بدء استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال شهرين على أقصى تقدير، بعدما بدأت البنوك في تدبير العملة وثبت سعر الدولار، مؤكدا أن أصحاب المصانع من مصلحتهم تراجع الأسعار، ليزداد الإنتاج بالتالي يكثر البيع.

لجنة ضبط الأسعار

فيما قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن غرفة الجيزة التجارية أول غرفة تُعلن تخفيض الأسعار، وبلغ عدد السلع التى انخفضت 15 سلعة، منها غذائية وغير غذائية.

وأكد أن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار، فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقي السلع، وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية، التي من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة.

 معاون وزير التموين
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