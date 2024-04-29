أخبار السيارات| سيارة اقتصادية "أوتوماتيك" بأرخص سعر.. أسعار هيونداي أكسنت RB بعد التخفيضات.. لانسر شارك "فبريكا" بهذا السعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت النسخة الشهيرة نيسان صني موديل 2024 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج.

تعد سيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بإسم "شارك"، من ابرز السيارات التي قدمت بالسوق المصري، حيث تشتهر بمقدمتها الحادة، مع تصميمها الاقرب للرياضي من فئة السيدان، بالاضافة إلى تجهيزاتها الفنية والتقنية والتي تختلف من فئة لاخرى.

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير 2024 من أكثر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، والتي تقدم عبر فئة واحدة، دون أوفر برايس، مع باقة من التجهيزات، وبتصميم خارجي يقارب قرينتها سويفت ولكن بإطلالة السيدان صغيرة الحجم.

انخفضت اسعار العديد من السيارات المقدمة بالسوق المصري خلال شهر ابريل الجاري، منها النسخة شيري تيجو 7 الشهيرة التي تنتمي للفئة الرياضية حيث تراجعت بقيمة تتراوح بين 160 ألف و175 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة اريزو 5 التي تراجعت بقيمة قدرها 110 ألاف جنيه.

شهدت السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024، تخفيضات رسمية خلال منتصف شهر ابريل الجاري، بقيمة تراوحت بين 155 ألف و171 ألف جنيه، لتبدأ الفئة الأولى من 689 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه، وصولاً لـ810 ألاف جنيه بدلاً من 970 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

تعتبر السيارة إم جي 6 واحدة من أشهر إصدارات العلامة الصينية في السوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها العصري، وقدراتها العالية في التسارع والانطلاق، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

تقدم السيارة هافال H6 في السوق المصري ضمن موديلات 2024، من خلال 4 فئات من التجهيزات هي STANDARD و DELUXE، والفئة الثالثة DELUXE SR، وكاملة التقنيات TOP LINE، مع أسعار رسمية تتراوح بين 1,460,000 جنيه و 1,720,000 جنيه، وبدون أوفر برايس.