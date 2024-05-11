أخبار الفن| صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي.. محمد التاجي يخضع لعملية جراحية غدا

صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: محمد التاجي يخضع لعملية جراحية غدا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تلتقي الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنان حسين الجسمي، في حفل غنائي واحد يوم 21 يونيو المقبل، بمدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.

شيعت الفنانة يسرا اللوزي، جثمان والدتها، عصر اليوم الجمعة 10 مايو 2024، من مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، بمشاركة نجوم الفن.

شيعت مساء اليوم الجمعة جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي، من مسجد مسجد عمر مكرم وشارك فى الجنازة عدد من نجوم الفن.

نشرت المنتجة والمخرجة ماريان خوري، صورة نادرة لـ والدة الفنانة يسرا اللوزي «سوسن مرديني»، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد وفاتها أمس الخميس 9 مايو.

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، عن طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم البدايات، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أعلنت الإعلامية والفنانة مادلين طبر خلال أحدث حلقات برنامجها «قعدة مع مادلين» عن إصابتها بنتوءات في الغدة الدرقية وإجرائها فحوصات طبية وكانت النتيجة أورام حميدة.

نشر دهب -مدير أعمال الفنان محمد رمضان- صورا له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها يرتدي رقبة بعد تعرضه لحادث سير مروع.

أعلنت الصفحة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فتح باب التسجيل لمشروعات الأفلام للمشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي، على أن تكون الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل.

أعلن الفنان محمد التاجي -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن خضوعه لعملية جراحية صباح غد السبت.

تعرضت والدة الفنانة هند عبد الحليم لوعكة صحية دخلت على اثرها المستشفى.