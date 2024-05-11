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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي.. محمد التاجي يخضع لعملية جراحية غدا

أخبار الفن
أخبار الفن

صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: محمد التاجي يخضع لعملية جراحية غدا، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي في حفل واحد بدبي 21 يونيو

تلتقي الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنان حسين الجسمي، في حفل غنائي واحد يوم 21 يونيو المقبل، بمدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.

 

يسرا اللوزي تشيع جثمان والدتها من مسجد عمر مكرم

شيعت الفنانة يسرا اللوزي، جثمان والدتها، عصر اليوم الجمعة 10 مايو 2024، من مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، بمشاركة نجوم الفن.

 

بالصور | تشييع جثمان والدة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم

شيعت مساء اليوم الجمعة جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي، من مسجد مسجد عمر مكرم وشارك فى الجنازة عدد من نجوم الفن.

 

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

نشرت المنتجة والمخرجة ماريان خوري، صورة نادرة لـ والدة الفنانة يسرا اللوزي «سوسن مرديني»، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد وفاتها أمس الخميس 9 مايو.

 

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، عن طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم البدايات، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

أعلنت الإعلامية والفنانة مادلين طبر خلال أحدث حلقات برنامجها «قعدة مع مادلين» عن إصابتها بنتوءات في الغدة الدرقية وإجرائها فحوصات طبية وكانت النتيجة أورام حميدة.

 

نجا من موت محقق.. مدير أعمال محمد رمضان يتعرض لحادث سير مروع

نشر دهب -مدير أعمال الفنان محمد رمضان- صورا له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها يرتدي رقبة بعد تعرضه لحادث سير مروع.

 

فتح باب التسجيل لمشروعات الأفلام في ملتقى القاهرة السينمائي

أعلنت الصفحة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فتح باب التسجيل لمشروعات الأفلام للمشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي، على أن تكون الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل.

 

محمد التاجي يخضع لعملية جراحية غدا

أعلن الفنان محمد التاجي -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن خضوعه لعملية جراحية صباح غد السبت.

 

دخول والدة هند عبد الحليم المستشفى والفنانة تدعو لها

تعرضت والدة الفنانة هند عبد الحليم لوعكة صحية دخلت على اثرها المستشفى.

يسرا اللوزي محمد التاجي شيرين عبد الوهاب بسمة بوسيل تامر حسني محمد رمضان هند عبد الحليم

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