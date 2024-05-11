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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مفاجأة للرجال .. حيلة واحدة تعيد لك الحيوية وتحميك من أخطر الأمراض

صدى البلد

يسعي بعض الرجال إلى تحسين صحتهم العامة في منتصف العمر وتعد أشهر طريقة هى تعديل النظام الغذائي.

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وكشفت الدكتورة نوريا ديانوفا خبيرة التغذية، المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية أن الحالة الصحية لمعظم الرجال فى متوسط العمر تتحسن  بحركة واحدة وهى استبدال حصة واحدة من اللحوم الحمراء في النظام الغذائي.

ووفقا لما جاء فى روسيا اليوم فإن الطبيبة كشفت أنه استبدال الرجال في سن منتصف العمر لوجبة واحدة من اللحوم الحمراء في نظامهم الغذائي بأطعمة نباتية الأصل فسوف يجدون تحسن كبير في صحتهم.

وأكدت أن جامعة ستانفورد في عام 2020  قامت بتجربة علمية استمرت 8 أسابيع تناول بعض المشاركين فيها اللحوم المعتادة فقط أما البقية  من الرجال فى منتصف العمر فتناولوا "لحوم نباتية" المصدر.

وتشير الخبيرة إلى أن الرجال في المجموعة الثانية فقدوا خلال 8 أسابيع كيلوجراما واحدا من وزنهم بصورة طبيعية، وتحسن مستوى مختلف الدهون في جسمهم، كما أظهر تحليل الدم انخفاض خطر إصابة هؤلاء الرجال بتجلط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب وسرطان الأمعاء وأمراض الكلى وداء السكري.

الرجال اللحوم الحمراء داء السكري منتصف العمر متوسط العمر

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