سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

قال الدكتور كيريل بروشايف أخصائي طب الشيخوخة، أن سبب العنف الزائد و السلوك العدواني لدى كبار السن قد يرجع لأسباب عديدة أهمها انخفاض الوظائف الإدراكية أو متلازمة سوء التكيف أو الهذيان.

وكشف “ كيريل” أنه يمكن أن يكون سبب السلوك العدواني هو الخرف لذلك إذا تكرر هذا التصرف من كبار السن ولم تكن أسبابه معروفة فيجب إخضاع الشخص لفحص طبي.

ووفقا لموقع “ Gazeta”أوضح أن بعض كبار السن يتم اكتشاف معانتهم من ضعف في الوظائف المعرفية من خلال السلوك العدواني ويعتقدون أن شيئا ما يؤذيهم لكنهم لا يستطيعون التوضيح للآخرين، ولكن يجب أن ننتبه أن أي تغيير غير مبرر في سلوك كبار السن يجب التعامل معه بجدية وإجراء الفحوصات اللازمة له.

وأضاف “ كيريل” أن السبب الآخر وراء السلوك العدواني لكبار السن قد يكون الهذيان الذي هو ضعف إدراكي حاد يصاحبه الارتباك نتيجة ضعف الدماغ وعدم استيعابه أشياء بسيطة مقارنة بدماغ الشباب ويزيد لدى من يتعاطون المخدرات أو الكحول أو يعانون من إجهاد العمل أوالجفاف أو بعض الأمراض المعدية.

ضعف الادراك

كما أن هناك متلازمة أخرى يعاني منها كبار السن تسمى متلازمة سوء التكيف وهى تحدث في ظل تغير الظروف المعيشية للشخص فمثلا ينتقل للعيش في مسكن جديد، لكن لا يستطيع الاندماج في مكان جديد أو الانتقال إلى دار رعاية دون دعم نفسي مناسب مما يجعل كبار السن يتصرفون بعدوانية.

منوها على ضرورة التفرقة بين رد الفعل العدواني تجاه موقف معين ورد الفعل العاطفي الناتج عن المعاناة من بعض الحالات المؤلمة سواء النفسية أو الجسدية للتمكن من علاج المشكلة بشكل صحيح.