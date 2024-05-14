عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

كبار السن
كبار السن

قال الدكتور كيريل بروشايف أخصائي طب الشيخوخة، أن سبب العنف الزائد و السلوك العدواني لدى كبار السن  قد يرجع لأسباب عديدة أهمها انخفاض الوظائف الإدراكية أو متلازمة سوء التكيف  أو الهذيان.

وكشف “ كيريل” أنه يمكن أن يكون سبب السلوك العدواني هو الخرف لذلك إذا تكرر هذا التصرف من كبار السن ولم تكن أسبابه معروفة فيجب إخضاع الشخص لفحص طبي.

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

 ووفقا لموقع “ Gazeta”أوضح أن بعض كبار السن يتم اكتشاف معانتهم من ضعف في الوظائف المعرفية من خلال السلوك العدواني ويعتقدون أن شيئا ما يؤذيهم لكنهم لا يستطيعون التوضيح  للآخرين، ولكن يجب أن ننتبه أن أي تغيير غير مبرر في سلوك كبار السن يجب التعامل معه بجدية وإجراء الفحوصات اللازمة له.

وأضاف “ كيريل” أن السبب الآخر وراء السلوك العدواني لكبار السن قد يكون الهذيان الذي هو ضعف إدراكي حاد يصاحبه الارتباك نتيجة ضعف الدماغ وعدم استيعابه أشياء بسيطة مقارنة بدماغ الشباب ويزيد لدى من يتعاطون المخدرات أو الكحول أو يعانون من إجهاد العمل أوالجفاف أو بعض الأمراض المعدية.

ضعف الادراك
ضعف الادراك

كما أن هناك متلازمة أخرى يعاني منها كبار السن تسمى متلازمة سوء التكيف وهى تحدث في ظل تغير الظروف المعيشية للشخص فمثلا ينتقل للعيش في مسكن جديد، لكن لا يستطيع الاندماج في مكان جديد  أو الانتقال إلى دار رعاية  دون دعم نفسي مناسب مما يجعل كبار السن يتصرفون بعدوانية.

منوها على ضرورة التفرقة بين رد الفعل العدواني تجاه موقف معين ورد الفعل العاطفي الناتج عن المعاناة من بعض الحالات المؤلمة سواء النفسية أو الجسدية للتمكن من علاج المشكلة بشكل صحيح.

 

 

كبار السن الشيخوخة السلوك العدواني العنف الزائد انخفاض الوظائف الإدراكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

موضوعات متعلقة

بطعم لذيذ .. طريقة عمل المحشي المشكل

علامات شائعة تكشف سرطان الرئة مبكرا.. تعرف عليها

بمذاق شهي.. طريقة عمل عصير أفوكادو بالتمر

بذور مصرية شهيرة تعالج أقوى الأمراض.. تفاصيل

العاصفة الشمسية الكبرى .. هل تعود مرة أخرى؟

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

تتسبب فى وفاة مليون.. تحذير من كارثة صحية منتشرة بين جميع الطبقات

ترشيحاتنا

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الصومال تعرب عن امتنانها للتضامن العربي ضد إثيوبيا ومذكرة التفاهم الباطلة

جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة

وزير الري: أنا أكثر شخص مُغرم بالسد العالي و«مستقبل مصر» مشروع قومي لمصر|فيديو

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عاجلاً بشأن مصرع موظف لها في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرسيت داخل نواة الأرض .. تفاصيل

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-