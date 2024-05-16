أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأيام المقبلة.. وتفاصيل انعقاد القمة العربية 33 بالبحرين

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



توافد القادة على مقر إنعقاد القمة العربية فى دورتها العادية ال33.. فيديو

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” لقطات عن توافد القادة على مقر إنعقاد القمة العربية فى دورتها العادية ال33.



بدء مشروع رأس الحكمة أوائل 2025 والانتهاء من تسليم الأرض خلال أيام

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وصول الدفعة الثانية من استثمارات مشروع رأس الحكمة، بمثابة استمرار لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر الجديدة والتي تمثل الفرصة الحقيقية للاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية.



القيادة المركزية الأمريكية: تثبيت رصيف مؤقت على شاطئ غزة لتقديم مساعدات للفلسطينيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "القيادة المركزية الأمريكية" بأن جنودا أمريكيين في مهمة إنسانية لتقديم مساعدات للمدنيين الفلسطينيين قاموا بتثبيت رصيف مؤقت على الشاطئ في غزة.



الزراعة: دخول المنتجات المصرية 95 دولة جديدة آخر 5 سنوات

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالزراعة منذ عام 2014، وذلك لتحقيق طفرة في القطاع وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية.



أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 .. فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 16-5-2024.



تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 16 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس.



متحدث الرئاسة: السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة وتنفيذ حل الدولتين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن القمة العربية تأتي في توقيت ومرحلة في غاية الدقة والرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة وكيفية حلها من خلال تنفيذ إقامة الدولتين.



تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات|فيديو

طقس اليوم.. قالت الدكتورة محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم سوف تبدأ البلاد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وهذا سوف سكون بداية لموجة من حارة إلى شديدة الحرارة.

لرئيس السيسي: مصر أضاءت شعلة السلام بالمنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، وأن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القـ ـتل وحصار شعب كامل والسعي لتهجيرهم قسريا.

الرئيس السيسي: تنعقد قمتنا العربية اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالقمة العربية ال33: “أوجه التهنئة لدولة البحرين الشقيقية على رئاسة القمة والتقدير لجهد السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة”.

