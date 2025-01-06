ماذا يحدث لجسمك عند اتباع نظام التخلص من السموم لمدة 30 يوما؟

التخلص من السموم قد يبدو فكرة جذابة في عالم يهتم بالصحة، إلا أنه ليس بهذه البساطة.. تساعد أنظمة التخلص من السموم على إنقاص الوزن، وتطهير الجسم من السموم، وتعزيز طاقتك، ولكن لا يوجد دليل علمي كافٍ لإثبات هذه الادعاءات، لذا، عندما تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا لأكثر من شهر، سيظهر على جسمك بالتأكيد بعض التغييرات، لكنها ليست دائمة.



اكتسب اتجاه التخلص من السموم شعبية كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية، وفي حين أن مفهوم إزالة السموم من الجسم موجود منذ عصور، إلا أن الطرق الشعبية لتناول شاي الأعشاب والمكملات الغذائية اجتاحت مجال الصحة والعافية.

ومع ذلك، وفقًا للعديد من الخبراء، فإن إزالة السموم من الجسم ليست طريقة علمية وفعّالة للحصول على حياة صحية. ومع ذلك، يزعم عشاق إزالة السموم من الجسم أنها تعزز صحة الأمعاء وفقدان الوزن، وتعزز الطاقة، وتساعد على صفاء الذهن، وتزيد من امتصاص العناصر الغذائية.



كيف تقوم بالتخلص من السموم ؟

هناك العديد من أنواع الحميات الغذائية للتخلص من السموم التي يتبعها الأشخاص،ومن بين الطرق الشائعة ما يلي:

الصيام لعدة أيام

العصير

شرب بعض أنواع شاي الأعشاب

حقنة شرجية

توقف عن تناول السكريات المضافة والكحول والأطعمة المصنعة

ممارسة المزيد من التمارين الرياضية

تناول الأطعمة العضوية فقط

ماذا يحدث عندما تتبع حمية التخلص من السموم لمدة شهر؟

بحسب الخبراء، إذا اتبعت طرق التخلص من السموم لمدة شهر على الأقل، فسوف تحدث العديد من التغييرات في جسمك، والتي تشمل:

زيادة الجفاف

يقول الأطباء إن العديد من طرق إزالة السموم من الجسم تتضمن تعطيل توازن السوائل في الجسم، وهو أمر خطير للغاية على صحتك على المدى الطويل.

وفقًا للدراسات، فإن عدم شرب السوائل أو شرب الكثير منها ليس فكرة جيدة، كما أن تناول الملينات دون إشراف طبي أمر ضار، خاصة إذا لم يتم تجديدها بشكل كافٍ، قد يبدو شرب الكثير من الماء في وقت قصير أمرًا غير ضار، ولكنه قد يكون خطيرًا أيضًا لأنه قد يخل بتوازن الإلكتروليت لديك . لذا، وفقًا للخبراء، من الأفضل تناول نظام غذائي صحي ومتوازن والبقاء رطبًا للحفاظ على صحة أمعائك على المدى الطويل.

زيادة تناول العناصر الغذائية

وفقا لمعظم أنظمة التخلص من السموم، فأنت بحاجة إلى زيادة تناولك للفواكه والخضروات والأطعمة الطبيعية، مما يؤدي إلى زيادة تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية التي قد لا يحتوي عليها نظامك الغذائي.

ورغم أن هذه الحميات الغذائية تشكل نتيجة إيجابية، إلا أنها عادة ما تكون قصيرة الأمد ــ وكذلك الحال بالنسبة للعادات الصحية التي توصي بها. ولهذا، يقول الأطباء إنه بدلاً من إزالة السموم من الجسم أو تطهيره لزيادة إنتاجك من المنتجات الطازجة، يجب أن تركز أكثر على جعل الأكل الصحي أسلوب حياة.

قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة

في حين أن الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى التخلص من السموم من المعروف أنها تساعدك على إنقاص الوزن، إلا أن الخبراء يقولون إن هذا يحدث فقط لأنها مقيدة. فإذا تم اقتراح عدم تناول مجموعات غذائية معينة، فسوف تتخلص من العديد من السعرات الحرارية. ويمكن أن يؤدي نقص الطاقة من خلال تقييد السعرات الحرارية إلى تعزيز فقدان الوزن.

ومع ذلك، في حين أنك قد تفقد الوزن أثناء اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم، فمن المحتمل أن يكون معظم هذا الوزن عبارة عن وزن الماء أو حتى العضلات، خاصة إذا كنت قد قمت بخفض السعرات الحرارية بشكل كبير أو كنت تمارس الرياضة بشكل مفرط.

المصدر: timesnownews.

