ألبس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

يبحث المواطنون خلال تلك الساعات بالتزامن مع فصل الشتاء عن دراجات الحرارة وحالة الطقس بشكل مستمر، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين.

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين حيث يسود طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

سقوط الأمطار

وأضاف هيئة الأرصاد، أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومتقطعة على القاهرة والوجه البحري، وعلى على السواحل الشمالية والشرقية، كما تنش الرياح وتصل سرعتها لـ 32 كم في الساعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 العظمى 20

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 09 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 06 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 05 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 22

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 15

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 28