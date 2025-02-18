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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

MediaTek تعلن عن Dimensity 6400 .. تحسينات طفيفة على Dimensity 6300

MediaTek
MediaTek
احمد الشريف

 أعلنت شركة MediaTek التايوانية عن معالجها الجديد Dimensity 6400، الذي قد يتم استخدامه في بعض هواتف سامسونج المتوسطة القادمة، رغم اعتماد الشركة الكورية غالبًا على معالجات Qualcomm وExynos.

هل ستستخدم سامسونج معالج Dimensity 6400؟

عادةً، تفضل سامسونج استخدام معالجات Exynos لهواتفها المتوسطة والاقتصادية، بينما تقتصر معالجات MediaTek على بعض الأسواق المحددة.

كان هاتف Galaxy A16 5G  من بين الأجهزة التي استخدمت معالجات MediaTek، حيث جاء بإصدارين: Exynos 1330 وDimensity 6300، حسب السوق، لذا، هناك احتمال أن يأتي Galaxy A17 5G بمعالج Dimensity 6400 الجديد، ولكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

ما الجديد في Dimensity 6400؟

 مقارنةً بسابقه Dimensity 6300، لا يأتي Dimensity 6400 بتغييرات جوهرية، حيث يعتمد كلاهما على تقنية تصنيع 6 نانومتر، معمارية المعالج نفسها، 2 نوى Cortex-A76 (أو A75 في بعض الوثائق) – بسرعة 2.5GHz مقابل 2.4GHz في Dimensity 6300،

بالاضافة إلى 6 نوى Cortex-A55 – بدون تغيير،  دعم UFS 2.2، شاشة FHD+، كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، 5G، وBluetooth 5.2.

 ما الفرق إذن؟

 الفرق الوحيد هو زيادة طفيفة في سرعة المعالج، حيث تعمل نوى Cortex-A76 بسرعة 2.5GHz بدلًا من 2.4GHz في Dimensity 6300.

 التأثير الفعلي على الأداء اليومي سيكون شبه معدوم، حيث لن يلاحظ المستخدم العادي فرقًا في السرعة.

أول هاتف يستخدم Dimensity 6400

 لم تعلن سامسونج رسميًا عن أي هاتف سيعتمد على هذا المعالج، ولكن من المتوقع أن يكون Realme P3x أول جهاز مزود بـ Dimensity 6400.

هل يستحق Dimensity 6400 الاهتمام؟

 نعم، إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي يدعم 5G بكفاءة جيدة،  لكن إذا كنت تتوقع قفزة كبيرة في الأداء مقارنةً بـ Dimensity 6300، فقد لا يكون التحديث جذريًا بما يكفي.

Mediatek معالج Dimensity 6400 Dimensity 6400

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