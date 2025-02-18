حقيقة شكاوى المستخدمين من صعوبات في شحن بطارية Galaxy S25

أفاد عدد من مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي S25 بلس وS25 ألترا عن مشكلات تتعلق بعملية الشحن، حيث يواجه البعض بطئًا في الشحن أو عدم استجابة الجهاز للشحن على الإطلاق. تظهر هذه المشكلات بشكل خاص عند استخدام شاحن سامسونج الرسمي بقدرة 45 واط مع كابل USB-C بقوة 5 أمبير المرفق مع الجهاز.

وفقًا لتقارير من منتديات مجتمع سامسونج، أشار بعض المستخدمين إلى أن المشكلة تبدأ بعد أول دورتين من الشحن، حيث يدخل الهاتف في حالة من التوصيل والفصل المستمر عند محاولة الشحن. في حين ذكر آخرون أن استخدام كابل 3 أمبير بدلاً من 5 أمبير قد يساعد في حل المشكلة مؤقتًا.

سامسونج تصرح

من جانبها، صرحت سامسونج عبر حسابها الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا) بأنها تعمل على تطوير تحديث برمجي لحل هذه المشكلة، وفي الوقت الحالي، توصي الشركة باستخدام كابل 3 أمبير مع الشاحن الرسمي كحل مؤقت.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت سامسونج تحديثًا برمجيًا لسلسلة جالاكسي S25 يتضمن تحسينات على عملية الشحن. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحديث يعالج المشكلة بشكل كامل. لذا، يُنصح المستخدمون بتحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار متاح والتحقق من كفاءة الشحن بعد التحديث.

ميزة الشحن السريع

في حال استمرار المشكلة، يمكن للمستخدمين تجربة إيقاف ميزة الشحن السريع الفائق أو استخدام شاحن بقدرة أقل كحلول مؤقتة حتى يتم إصدار التحديث الرسمي من سامسونج.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلات تبدو محصورة في طرازات جالاكسي S25 بلس وS25 ألترا، بينما لم ترد تقارير مشابهة عن الطراز الأساسي جالاكسي S25.