تفحم 15 سيارة و 3 دراجات بخارية فى حريق شب داخل جراج بالخصوص

كشفت المعاينة الأولية لنشوب حريق بجراج خاص بمنطقة حوض الحنة بالخصوص "أرض أوقاف"، أن الجراج مقام علي مساحة 1000 متر تقريبا.

تفحم 15 سيارة بالجراج

ما تبين أن الحريق بدأ بإحدى السيارات، وامتد الحريق ليشمل احتراق 15 سيارة مختلفة الأنواع و3 تروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بجراج خاص بمنطقة حوض الحنة بالخصوص "أرض أوقاف"، علي مساحة 1000 متر تقريبا.

زعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بجراج خاص بمنطقة حوض الحنة بالخصوص "أرض أوقاف"، علي مساحة 1000 متر تقريبا، حيث بأ الحريق بأحد السيارات، حيث رجحت المعاينة أن يكون ماس كهربائيا، ونتج عنه احتراق 15 سيارة مختلفة الأنواع و3 تروسيكل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.