نشرة المرأة والمنوعات | أشخاص أكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية وطرق الوقاية.. علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: هؤلاء الأكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية وهذه طرق الوقاية، طريقة طبيعية لعلاج الإمساك، اختراع هندسي هيعالج الأمراض المزمنة والمستعصية، علاقة محتملة بين إصابة الأم بالسكري والتوحد لدى الأطفال، يقلل الكوليسترول والكرش ويعالج مقاومة الإنسولين، أشياء تجعلك أكثر عرضة للنوبة القلبية، علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

أتربة وتقلبات جوية .. هؤلاء الأكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية وهذه طرق الوقاية

بدون أدوية.. 20 طريقة طبيعية لعلاج الإمساك

اختراع هندسي هيعالج الأمراض المزمنة والمستعصية| تفاصيل

علاقة محتملة بين إصابة الأم بالسكري والتوحد لدى الأطفال.. دراسة توضح

نصائح مهمة لمرضى الحساسية للوقاية من الاضطرابات الجوية .. احذرها

خلي بالك.. أشياء تجعلك أكثر عرضة للنوبة القلبية

دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب .. طرق طبيعية وآمنة للتخلص من جير الأسنان

للقلب والمناعة والمخ .. فاكهة شتوية تمتلك فوائد خارقة

بعد رمضان والكحك .. مشروبات فعالة تساعدك على إنقاص الوزن

يقلل الكوليسترول والكرش ويعالج مقاومة الإنسولين .. اكتشف نوع زيت خارق

علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية .. لا تتجاهلها