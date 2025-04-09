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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أشخاص أكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية وطرق الوقاية.. علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آبة التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: هؤلاء الأكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية وهذه طرق الوقاية، طريقة طبيعية لعلاج الإمساك، اختراع هندسي هيعالج الأمراض المزمنة والمستعصية، علاقة محتملة بين إصابة الأم بالسكري والتوحد لدى الأطفال، يقلل الكوليسترول والكرش ويعالج مقاومة الإنسولين، أشياء تجعلك أكثر عرضة للنوبة القلبية، علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية، وغيرها.

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