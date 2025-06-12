سقوط مصابين في مشاجرة عائلية بسوهاج.. والأمن يتدخل

شهد مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة أسفرت عن إصابة شابين بإصابات بالغة، استدعت نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين من عائلة واحدة، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول محمود س. م. ع، 25 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرأس والرقبة والذراع الأيسر"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

والطرف الثاني:" حاتم ف. م. ع، 41 عامًا، عامل، نجل عم الطرف الأول، ويقيم بذات الناحية، ومصابًا بكسر في الفخذ الأيسر وكدمة بالرأس"، وتم نقله هو الآخر إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الأول على عصا شوم، بينما تم العثور بحوزة الطرف الثاني على سلاح أبيض عبارة عن "سكين".

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب، وإحداث الإصابات باستخدام الأدوات المضبوطة، وذلك على خلفية خلافات مالية سابقة بينهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.