رئيس مدينة بورفؤاد يعلن جاهزية مدارس المدينة لأداء امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت، جاهزية مدارس المدينة لبدء امتحانات الثانوية العامة للدور الأول 2024 - 2025، والتى ستبدأ اعتباراً من غد، الأحد الموافق 15 يونيو، وتنتهي في 10 يوليو القادم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

بهنساوي: 1019 طالبا وطالبة يستعدون لبدء ماراثون الثانوية العامة غداً

في سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن إجمالى عدد الطلاب داخل مدينة بورفؤاد 1019 طالباً وطالبة موزعين على 4 لجان امتحانية.

وقال إن الأجهزة التنفيذية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة قبل بداية امتحانات الثانوية العامة بوقت كافٍ، حيث تم تشكيل فرق عمل مكثفة تضم إدارات الحدائق وتحسين البيئة والكهرباء والقوارض والحشرات والنقل الميكانيكي، وذلك لرفع كفاءة جميع اللجان ومحيط المدارس.

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية ووسائل التهوية لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يومياً، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة القناة لتوزيع الكهرباء الكهرباء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وقسم مرور بورفؤاد وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان وتأمين محيط اللجتن بوضع عدد كبير من الصدادات الحديدية وتوفير محاور مرورية بديلة.

وذكر أنه تم تجهيز جميع الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير جميع وسائل الإعاشة والإقامة بها.

بهنساوي: غرفة عمليات المدينة في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الامتحانات ولجان متابعة لتذليل جميع العقبات

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد الإدارات التنفيذية بالمرور اليومي على مقرات اللجان وتذليل كافة العقبات ومتابعة سير أداء أبناء المدينة للإمتحانات بكل سهولة ويسر، إلى جانب رفع كفاءة النظافة العامة والإنارة العامه بمحيط المدارس وداخل جميع لجان الامتحانات.

وشدد على انعقاد غرفة عمليات طارئة بشكل دائم خلال فترة الامتحانات والتواصل مع الإدارة التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة.

هذا وتقدم الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بأطيب الأمنيات لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.