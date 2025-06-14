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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة دفع فاتورة عداد المياه أونلاين

عداد مياه
عداد مياه
محمد غالي

في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إمكانية الاستعلام عن فاتورة عداد المياه ودفعها إلكتروني، سواء عبر الموقع الرسمي أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، لتوفير الوقت والجهد والحد من تأخر السداد الذي قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة أو إزالة العداد.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

للاطلاع على فاتورة استهلاك المياه الشهرية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المياه التابع لها محل السكن.

إدخال رقم العداد المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

الضغط على زر “بحث”.
تظهر الفاتورة بكافة تفاصيلها، بما في ذلك المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق.

تطبيق 125 HCWW.. خدمات ذكية متعددة

طرحت الشركة القابضة تطبيق “125” المتاح على أجهزة Android وiOS، ويضم العديد من المزايا أبرزها:
تنبيهات فورية بأعمال الصيانة ومواعيد انقطاع المياه.

خدمة سداد الفواتير إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع.

تقديم شكاوى مصورة وموقعية عن الأعطال أو الطفوحات أو مشاكل الفواتير.

الاطلاع على أخبار ومعلومات قطاع مياه الشرب.

توفير خاصية “احسب فاتورتك بنفسك” لمعرفة متوسط الاستهلاك الشهري.

عداد مياه

خطوات دفع فاتورة المياه عبر تطبيق 125

لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، يتم اتباع الخطوات الآتية:
    1.    تحميل التطبيق من Google Play أو App Store.
    2.    إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية ورقم الهاتف.
    3.    تحديد شركة المياه التابع لها محل السكن.
    4.    إدخال رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة الورقية.
    5.    مراجعة قيمة الفاتورة والضغط على “دفع” باستخدام بطاقات الدفع البنكية.

تطبيق “قراءتي” للاستعلام الشهري

يوفر تطبيق “قراءتي” وسيلة سهلة لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية، من خلال:
اختيار المنطقة الجغرافية.
إدخال اسم المشترك الموجود على الفاتورة.
الضغط على زر “بحث”.
عرض كافة تفاصيل الفاتورة الخاصة بالشهر الجاري.

وسائل بديلة لدفع الفاتورة عبر الهاتف

أتاحت الشركة القابضة عدة وسائل إلكترونية يمكن من خلالها دفع فواتير المياه بخطوات بسيطة، منها:
تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل: فوري، أمان، خالص، وسهل.
الدخول على الموقع الرسمي: www.hcww.com.eg.
محافظ الموبايل الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات المحمول.

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