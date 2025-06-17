وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر يتابع العمل بمخبز اللؤلؤة الآلى بعد تطويره

تابع المحاسب شاذلى عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر اليوم الثلاثاء سير العمل بمخبز اللؤلؤة المطور بعد تطويره وتحويله لمخبز آلى.

وقال عايش إن مخبز اللؤلؤة المطور هو المخبز الآلى رقم 7 بالغردقة ويخدم أهالى منطقة اللؤلؤة شمال الغردقة.

وأشار عايش أن المخبز الجديد ينتج 8 آلاف رغيف فى الساعة وهو مخبز آلى لا تدخل بشرى فى عمله مما يوفر والجهد .

وأوضح عايش أن البحر الأحمر تضم 19 مخبز آلى منها 7 بالغردقة و10 بمدن حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر ومخبز بغارب وآخر بسفاجا.

حيث اجرى المحاسب شاذلى عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الاحمر جولة على المخابز ببعض أحياء الغردقة والتأكد من وزن الرغيف وجودة ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة وذلك لإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن.



وأكد عايش أن الحملة تهدف للتفتيش على جودة وصلاحية الخبز والأوزان وارصدة الدقيق وتوافر الخبز وعدم وجود ازدحام وتكدس من المواطنين أمام المخابز وتوافر الشهادات الصحية للعاملين مشددا على النظافة العامة للمخابز و اتباعها لجميع ضوابط الصحة والسلامة المهنية.

وأشار عايش إلى استمرار الحملات التفتيشية للمرور على المخابز بصفة دورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشملت جولة عايش عدد من مخابز الأحياء واللؤلوة والدهار.