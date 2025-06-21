النيابة العامة تأمر بالتحفظ على خادمة في واقعة مقتل طبيب شهير بطنطا

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح التحقيق في واقعة العثور علي جثة طبيب شهير مقتولا داخل شقته بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جهود النيابة العامة

وجهت النيابة العامة في تعليماتها بالتحفظ على الخادمة للاشتباه فيها كونها أول من اكتشف واقعة طبيب المخ والأعصاب الشهير الذى عثر على جثته مكبل اليدين والفم بشريط لاصق داخل شقته السكنية، بمنطقة النادى التابعة لدائرة اول طنطا.

كما استدعت النيابة العامة، أهلية الطبيب المجنى عليه، وممرضة كانت تتردد عليه لاعطائه الدواء، للإدلاء باقوالهم، حول الواقعة، التى أثارت اهتمام الرأى العام، بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية .

التحفظ علي الخادمة

كانت منطقة النادى التابعة لدائرة اول طنطا شهدت واقعة مأساوية، حيث عثر الأهالى على جثة طبيب مخ واعصاب، شهير فى العقد السابع من عمره مكبل الايادى والفم متوفى فى ظروف غامضة داخل شقته السكنية.

تحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة طبيب مخ و اعصاب شهير مكبل اليدين والفم متوفى فى ظروف غامضة داخل شقته السكنية .

جثة داخل شقة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال معاينة الجثة أنه فى العقد السابع من عمره، ويبلغ من العمر 75 سنة ويعمل طبيب مخ و اعصاب ويعيش بمفرده داخل شقته بشارع النادي وعثر عليه ومكبل اليدين والفم، ويوجد شبهة جنائية في الواقعة .

نقل جثمانه

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة عن طريق رصد كاميرات المراقبة والتحقيقات، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، لحين معرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة لأخطار النيابة العامة .